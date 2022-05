Formula E | Mortara mette le mani sulla prima pole a Berlino

Carica lettore audio

Sembrava tutto perso ed invece, grazie ad un terzo settore impeccabile, Edoardo Mortara è riuscito a conquistare la pole per la prima gara del weekend di Berlino sconfiggendo in finale un protagonista inatteso come Alexander Sims.

Il pilota del team Venturi ha messo fine con una grandissima prestazione ad un periodo nero che l’aveva visto raccogliere zero punti sia nel secondo appuntamento di Roma che nello scorso round di Monaco.

Mortara ha fatto capire di avere il piede caldo sin dal gruppo di qualificazione, quando ha ottenuto il terzo crono con 3 decimi di ritardo da Wehrlein.

Il pilota svizzero ha mantenuto la calma nei quarti riuscendo ad imporsi su André Lotterer, considerato da tutti come il favorito di giornata, grazie ad un margine di appena 8 millesimi, per poi piegare in modo netto la resistenza di Antonio Felix da Costa in semifinale con il crono di 1’05’’914.

In finale Mortara ha commesso una piccola sbavatura nel primo settore costata un decimo di ritardo da Sima. Il pilota del team Venturi non ha però mollato ed ha interpretato alla perfezione sia il secondo che il terzo settore recuperando il gap sino a fermare il cronometro sul tempo di 1’06’’093 ed ottenere così la prima pole in Formula E.

Sims e tutto il team Mahindra sono rimasti stupiti nel vedere il pilota svizzero davanti, ma quanto compiuto oggi è stato da incorniciare.

Sims, infatti, aveva chiuso il gruppo A con il quinto crono ma una penalità inflitta a Sebastien Buemi per non aver rispettato il tempo minimo in pit lane ha consentito al britannico della Mahindra di accedere ai quarti di finale.

Qui Sims ha sconfitto in modo del tutto inatteso Pascal Wehrlein ottenendo il crono di 1’05’’989 per poi incontrare in semifianale Jean-Eric Vergne.



Con il francese della DS è stata una lotta accesa chiusa in maniera incredibile con lo stesso identico crono: 1’06’’050. È stato però Sims ad accedere in finale avendo realizzato lui per primo il tempo in pista, mentre Vergne ha dovuto masticare amaro.

Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

In casa DS, tuttavia, si può sorridere considerando come Da Costa e Vergne scatteranno dalla seconda fila rispettivamente in terza e quarta posizione, mentre decisamente più tirati sono i sorrisi sui volti degli uomini della Porsche.

Dopo aver ottenuto il miglior tempo nelle libere con Lotterer ci si attendeva che i due portacolori della casa di Stoccarda dominassero la sessione ed invece sia il veterano delle gare endurance che Pascal Wehrlein sono stati eliminati ai quarti di finale e prenderanno il via di Gara 1 dalla quinta e sesta piazza.

Sorprendente la prestazione messa in pista da Sergio Sette Camara. Il brasiliano del Dragon Penske è riuscito ad ottenere il quarto crono nel gruppo A per poi perdere il duello ai quarti contro da Costa, ma considerando il valore complessivo del team la settima casella di partenza è un risultato da incorniciare.

Meno felice certamente il leader del campionato Stoffel Vandoorne eliminato ai quarti da Vergne e costretto a prendere il via di Gara 1 dall’ottava piazza davanti a Sebastien Buemi ed un Mitch Evans oggi irriconoscibile e subito eliminato nel gruppo A.

Disastrosa la performance di Nyck de Vries che continua nel suo periodo nero. Il campione in carica non è riuscito ad accedere ai quarti dopo aver ottenuto il sesto crono nel gruppo B e questo pomeriggio dovrà scattare dalla dodicesima casella in Gara 1.

Segnali incoraggianti arrivano, infine, da Antonio Giovinazzi che ha chiuso con il nono crono nel gruppo B davanti ad un pilota ben più esperto come Robin Frijns ed in Gara 1 prenderà il via della casella numero diciotto.