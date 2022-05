Formula E | Mortara concede il bis a Berlino ed è ancora in pole

Carica lettore audio

Dopo aver ottenuto pole e vittoria ieri a Berlino, Edoardo Mortara ha deciso di replicare anche oggi in occasione del secondo turno di qualifiche che ha determinato la griglia di partenza di Gara 2.

Lo svizzero, così come visto al sabato, è stato l’autentico protagonista di una sessione disputata su un tracciato che i piloti delle Formula E hanno dovuto affrontare in senso inverso rispetto alla giornata precedente.

Questo, però, non ha impedito a Mortara di brillare nuovamente. Dopo aver ottenuto il miglior crono nel gruppo B in 1’06’’753, il pilota del team Venturi si è sbarazzato agevolmente di Cassidy nei quarti di finale fermando il cronometro sull’1’06’’110 per poi abbassare nettamente i propri riferimenti sia in semifinale che in finale.

Nel penultimo turno, disputato contro de Vries, Mortara ha eliminato il campione in carica con il tempo di 1’05’’897, mentre nello scontro decisivo contro Frijns è riuscito daccapo – unico in pista – a scendere sotto il muro dell’1’06’’ ottenendo la seconda pole consecutiva in 1’05’’972.

Una marcia impressionante quella di Mortara che pone lo svizzero come favorito d’obbligo anche per Gara 2.

Nulla ha potuto un Robin Frijns che ha comunque ben figurato in questa sessione. Il pilota olandese, autore del secondo crono alle spalle di Vandoorne nel gruppo A, ha eliminato per soli 14 millesimi da Costa nei quarti di finale ed è poi riuscito ad accedere allo scontro con Mortara dopo aver vinto il duello in semifinale contro Lotterer nonostante una sbavatura in curva 5.

Per Nyck de Vries la giornata di oggi ha rappresentato un parziale riscatto dopo le difficoltà vissute al sabato. Il pilota della Mercedes è sembrato maggiormente a proprio agio con la sua vettura e questo pomeriggio prenderà il via di Gara 2 dalla terza casella davanti ad un André Lotterer al quale sembra sempre mancare il guizzo nei momenti decisivi.

Andre Lotterer, Porsche, Porsche 99X Electric, Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Mastica amaro Antonio Felix da Costa, costretto a scattare dalla quinta casella, ma il portoghese della DS sarà da tenere d’occhio in gara.

Il team Venturi è riuscito a piazzare entrambe le vetture in top 10 grazie a Lucas di Grassi. Il brasiliano, autore del terzo crono nel gruppo A, non è stato incisivo nei quarti venendo subito eliminato da de Vries ed oggi prenderà il via dalla sesta posizione davanti a Stoffel Vandoorne.

L’attuale leader della classifica deve però recriminare per un errore commesso nei quarti di finale che gli è costato l’eliminazione nello scontro diretto contro Lotterer.

Dopo aver chiuso con il quinto tempo nel gruppo B, Jean-Eric Vergne sarà obbligato ad una gara di rimonta dall’ottava piazza. Il francese della DS scatterà davanti ad un Mitch Evans ancora una volta poco incisivo sul giro secco. I due, però, già ieri hanno fatto vedere una bella rimonta ed è altamente probabile che anche oggi daranno spettacolo.

Positiva, ancora una volta, la sessione disputata da Antonio Giovinazzi che oggi scatterà dalla sedicesima piazza davanti al compagno di team Sergio Sette Camara, mentre assolutamente disastroso è stato il turno di qualifiche di Pascal Wehrlein, autore del nono crono nel gruppo A e costretto a prendere il via di Gara 2 dalla diciannovesima casella.