Formula E | Mitch Evans concede il bis in Gara 2 a Roma

È stato un weekend perfetto quello disputato da Mitch Evans a Roma. Il pilota della Jaguar, infatti, dopo aver dominato Gara 1 al sabato è riuscito a ripetersi anche in Gara 2 mettendo in scena lo stesso copione visto ieri: gestione perfetta dell’energia e grande visione strategica.

Scattato dalla quarta casella, Evans ha atteso qualche giro prima di artigliare la terza posizione di Dennis per poi mettersi in scia a Jean-Eric Vergne e sopravanzare il francese subito dopo la prima neutralizzazione con safety car.

Salito al comando, il pilota della Jaguar ha atteso a lungo prima di transitare nella zona riservata all’attivazione dell’attack mode e le numerose neutralizzazioni non gli hanno certamente reso facile la vita.

Preso l’attack mode ad 8 minuti dal termine, Evans ha dovuto recuperare la terza piazza dopo essere stato sorpassato da Vergne ed ha poi messo nel mirino prima Frijns ed infine Lotterer per salire al comando vivendo comunque dei minuti conclusivi piuttosto concitati.

La safety car, infatti, è stata chiamata in causa ancora una volta quando Cassidy, protagonista di una bella rimonta sino a quel momento, è stato spedito a muro da Bird.

Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

La direzione gara ha deciso di lasciare via libera ai piloti quando mancava un solo giro alla fine ed Evans è stato glaciale nel non commettere alcuna sbavatura e resistere alla pressione costante di Vergne. Il francese ha provato in ogni modo ad indurre in errore il rivale della Jaguar, ma ha dovuto alzare bandiera bianca quando il neozelandese è transitato per primo sotto la bandiera a scacchi regalando alla Casa inglese una doppietta di peso.

Dopo il secondo posto ottenuto ieri, Robin Frijns ha chiuso la seconda gara del weekend di Roma in terza posizione mostrando una costanza che potrebbe pagare a fine anno. L’olandese della Envision Virgin Racing è stato autore di bei duelli sia con Vergne, ma soprattutto con Andre Lotterer.

Il pilota della Porsche ha riscattato la deludente decima posizione del sabato con un quarto posto finale che rende il bilancio di questa trasferta della Casa tedesca accettabile grazie anche alla sesta piazza artigliata nelle battute conclusive da un Pascal Wehrlein apparso poco a suo agio sul tracciato dell’EUR.

Va via da Roma con una grande delusione la Mercedes. Il team della Casa tedesca ha visto oggi Stoffel Vandoorne chiudere in quinta posizione, mentre il campione del mondo Nyck de Vries è finito fuori dai punti complice anche una penalità di 5’’ inflitta per aver provocato un contatto.

Le posizioni a chiudere la top ten vedono un mix di nomi importanti e sorprese. Oliver Turvey ha consentito alla NIO di ottenere i punti messi in palio con la settima posizione ed ha chiuso Gara 2 davanti a Lucas di Grassi, Sebastien Buemi ed Oliver Askew.

Giornata nerissima per Antonio Giovinazzi ed Edoardo Mortara. Il pilota di Martina Franca ha accusato un problema tecnico nella prima fase di corsa che l’ha costretto ad alzare bandiera bianca ed obbligato la direzione gara a far intervenire in pista la prima safety car.

Il pilota del team Venturi, invece, dopo aver duellato duramente con da Costa è stato costretto al ritiro a seguito di una toccata a muro ed ha così vanificato una bella rimonta dalla undicesima piazza.

Concluso il round di Roma la classifica piloti è stata stravolta ed in cima si trova adesso Jean-Eric Vergne con 60 punti seguito a due lunghezze di distanza da un solido Robin Frijns, mentre la terza piazza è occupata da Stoffel Vandoorne a quota 56. Mortara, complice lo zero di oggi, scivola invece in quinta posizione, alle spalle di Evans, a quota 49.