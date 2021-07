Formula E, Londra II: Di Grassi squalificato, Lynn si impone

È successo di tutto nella seconda gara dell’E-Prix di Londra. Scontri, safety car e bandiere nere hanno caratterizzato un terzultimo appuntamento stagionale che passerà alla storia per quanto fatto dalla Audi e da Lucas Di Grassi. Ma andiamo con ordine.

Il via dell’E-Prix ha visto il poleman Vandoorne mantenere la prima posizione seguito da Rowland e Lynn, ma ben presto il pilota della Mahindra è stato sopravanzato da un Nyck de Vries in gran forma sul tracciato semi indoor dell’Exibition Centre.

Subito la lotta tra le due Mercedes e la Nissan di Rowland è diventata incandescente, complice anche una differente strategia di utilizzo dell’Attack Mode scelta dai due team, ma a placare gli animi ci ha pensato la direzione gara mandando in pista la safety car subito dopo il contatto tra Rast e Buemi che ha visto il pilota dell’Audi spedito a muro dallo svizzero.

Alla ripartenza Vandoorne ha mantenuto il comando, ma le operazioni sono state neutralizzate poco dopo quando André Lotterer ha compiuto una mossa kamikaze nei confronti di Antonio Felix da Costa.

Il campione in carica ha provato a superare il portacolori della Porsche sul rettilineo principale, ma il tedesco ha stretto il portoghese contro il muretto interno facendolo andare a sbattere per poi perdere l’anteriore destra.

Da Costa ha così dovuto fermare la sua monoposto nella via di fuga della prima chicane e la direzione gara ha dovuto far tornare in pista nuovamente la safety car. In questa occasione, mentre il gruppo si è ricompattato alle spalle della Mini elettrica, l’Audi ha chiesto a Di Grassi di entrare ai box per sopravanzare tutti i rivali.

Il brasiliano ha ascoltato il consiglio e dopo aver effettuato una brevissima sosta ai box è riuscito ad uscire in prima posizione tra lo stupore generale.

La mossa dell’Audi non è passata inosservata ai commissari sportivi che hanno dapprima messo sotto investigazione Di Grassi per poi infliggergli un Drive Through. Il brasiliano, però, non ha rispettato la penalità imposta (ed Allan McNish è anche corso in direzione gara per contestare il provvedimento) e a due giri dal termine è stato squalificato con bandiera nera.

Ad ereditare il successo è stato così un incredulo Alex Lynn, autore di una gara pulita e sempre lontano dai guai. Il pilota della Mahindra ha certamente beneficiato dell’incomprensibile sorpasso tentato da Rowland ai danni di Vandoorne, costato al pilota della Mercedes una vittoria assai probabile, ma anche dell’errore strategico compiuto dalla scuderia della Stella con de Vries.

L’olandese, infatti, è transitato per la seconda volta nella zona dedicata all’Attack Mode proprio quando da Costa è stato messo KO da Lotterer ed il team non ha letto bene la situazione non considerando che a breve sarebbe entrata in pista la safety car.

Nonostante questo errore de Vries è riuscito a chiudere sul secondo gradino del podio. Un risultato pesantissimo che lo porta adesso al vertice della classifica quando al termine della stagione mancano solo due gare.

Il terzo gradino del podio è stato occupato da Mitch Evans. Il pilota neozelandese ha tenuto alto l’onore della Jaguar in un weekend decisamente complicato per il team britannico complice il doppio zero rimediato da Sam Bird.

L’inglese ha gettato la possibilità di conquistare un punto nel finale quando ha provato un sorpasso azzardato ai danni di Nato concluso con un violento contatto a muro ed il ritiro.

Positiva la gara di Robin Frijns, quarto al termine di una corsa ricca di duelli e sportellate come dimostrano i danni riportati sulla carrozzeria della sua Virgin.

Pascal Wehrlein ha preceduto Maximilian Gunther, mentre Nick Cassidy ha conquistato la settima piazza portando a casa sei punti.

La classifica piloti è stata rivoluzionata dopo il doppio appuntamento di Londra. Come detto, al vertice c’è adesso Nyck de Vries con 95 punti, seguito da Robin Frijns a quota 88, mentre Sam Bird, nonostante il doppio zero, è adesso terzo con 81 punti davanti a Dennis e da Costa di una sola lunghezza.

Il prossimo appuntamento di Berlino sarà decisivo per l’assegnazione del titolo.