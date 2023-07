Formula E | E-Prix Roma: Dennis si prende la pole di Gara 2

Jake Dennis ha intenzione di giocarsi tutte le carte possibili per arrivare all'ultimo evento della stagione 2023 di FIA Formula E con le chance di cogliere il titolo iridato e lo ha dimostrato ancora una volta questa mattina, firmando la pole position di Gara 2 all'E-Prix di Roma.

Il pilota britannico ha battuto nella sfida finale delle qualifiche il leader del Mondiale, Nick Cassidy, per 71 millesimi di secondo. Il pilota del team Virgin Racing non è riuscito a replicare la strepitosa prestazione firmata nelle semifinali contro il primo dei piloti del team Jaguar Racing in classifica e uno dei 4 contendenti all'iride Piloti, Mitch Evans.

Grazie a questo risultato, Dennis è riuscito a rosicchiare altri 3 punti in classifica da Cassidy, portandosi ad appena 2 lunghezze dal rivale. Oggi pomeriggio avrà la grande occasione di invertire nuovamente le posizioni nella classifica generale della stagione partendo addirittura dalla pole.

Buona prova per Norman Nato, terzo con la prima Nissan e.dams e battuto da Dennis in semifinale. Accanto a lui in griglia ci sarà proprio Evans con la prima delle Jaguar. La seconda, invece, quella di Sam Bird, aprirà la terza fila per via dell'eliminazione ai quarti di finale.

Maximilian Guenther è riuscito a cogliere il sesto tempo, ma il suo quarto di finale a cui ha preso parte contro Jake Dennis non ha mai avuto storia. Il tedesco è stato battuto per quasi mezzo secondo (476 millesimi di secondo). Buona prova di Dan Ticktum, settimo con la prima NIO, mentre Sébastien Buemi ha gettato al vento una grande occasione di redenzione dopo l'incidente di ieri finendo lungo in curva 7 per poi baciare le barriere con l'anteriore a velocità molto ridotta. Questo però lo ha costretto a perdere il suo duello con Norman Nato e a essere eliminato.

Nona piazza per Edoardo Mortara con la seconda Maserati, mentre Antonio Felix Da Costa completa la Top p10 con la prima Porsche davanti alla McLaren di Jake Hughes. Molto indietro Jean-Eric Vergne con la Dragon Penske Autosport, 12esimo e davanti alla seconda McLaren, quella di René Rast.

Sessione molto difficile anche per uno dei 4 contendenti al titolo iridato 2023, Pascal Wehrlein con la seconda Porsche, preceduto e seguito da due brasiliani: Lucas Di Grassi con la Mahindra e Sergio Sette Camara con la seconda NIO. Se Andretti Autosport esulta per la pole di Dennis, non può essere contenta del 17esimo posto di André Lotterer. Il campione del mondo in carica della categoria, Stoffel Vandoorne, è solo 18esimo, seguito dalle due Audi Sport team ABT di Nico Mueller e Robin Frijns. Chiudono la classifica Roberto Merhi con la seconda Mahindra e Sacha Fenestraz con la seconda Nissan e.dams.