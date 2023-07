FE | DS Penske nella buona e nella cattiva sorte Jean-Éric Vergne ha concluso con un ottimo quinto posto dopo essere partito 16° sulla griglia di partenza, in una giornata difficile sia per le macchine che per i piloti, sotto un caldo soffocante.

Di: Didier Laurent L'aria era già a 30°C quando le monoposto elettriche sono scese in pista alle 8.10 di sabato. La prima sessione di prove, svoltasi il giorno prima, ha visto sei piloti di sei squadre occupare i primi sei posti, senza che emergesse un chiaro leader. Jean-Éric Vergne, sesto a sette decimi dalla testa, si è preso, come sempre, il tempo di riscoprire la pista. Conosce bene il circuito di 3,385 km e 19 curve, avendo conquistato la pole position e il secondo posto nella seconda gara del weekend della scorsa stagione. Ma nel 2022, l'E-Prix di Roma si è svolto in aprile, con un tempo più facile da sopportare. Con oltre 40°C d'asfalto, la seconda sessione di prove libere con le nuove monoposto elettriche Gen 3 ha presentato sfide che hanno richiesto un approccio prudente. Nelle qualifiche, le vetture Jaguar e Nissan hanno dominato, con Mitch Evans e Sam Bird della Jaguar che hanno conquistato la prima fila davanti a Sacha Fenestraz della Nissan e Sebastien Buemi dell'Envision Racing, motorizzato Jaguar. Il primo rappresentante della Porsche è stato Jake Dennis (Avalanche Andretti) in settima posizione, con il primo pilota ufficiale, Pascal Wehrlein, in decima. Il pilota DS Penske Stoffel Vandoorne ha colpito il muro nel suo giro grasso e ha perso i quarti di finale, mentre Vergne, anche lui sfortunato nelle qualifiche, è partito dalla sedicesima posizione. Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Foto di: DPPI Penske evita il caos di Roma La pista di Roma alterna tratti ondulati e piatti, veloci e lenti, ma è anche piuttosto stretta. Questo rende difficile il sorpasso e può causare problemi in caso di incidente. Questo aspetto è stato evidenziato in modo drammatico quando Sam Bird è rimbalzato su un tombino alla curva sei in piano e ha colpito entrambi i muretti prima di fermarsi in mezzo alla pista. Buemi, Edoardo Mortara, António Félix da Costa, Robin Frijns e Lucas di Grassi si sono aggiunti a Bird nella lista dei ritirati dopo essere stati coinvolti nelle conseguenze dell'incidente. Entrambe le vetture DS Penske sono riuscite a evitare la parte peggiore dei rottami e sono state in grado di rientrare ai box mentre la gara veniva segnalata con bandiera rossa per consentire le operazioni di pulizia con le carrozzerie disseminate sul tracciato italiano. Alla ripartenza, i tre team in testa alla classifica costruttori avevano tutti perso una vettura e rimanevano solo 14 concorrenti. Mancavano ancora 17 giri dei 25 previsti (più due aggiunti successivamente per compensare l'uscita della safety car) e tutto era ancora possibile. La gara era ferma da quasi un'ora, ma la temperatura era ancora alta come non mai. Le due vetture DS Penske, che erano partite in fondo allo schieramento, sono entrate in modalità d'attacco nello stesso giro. A metà gara, Vergne era salito al quinto posto. Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Foto di: DPPI Fenestraz era ancora in testa, ma stava consumando più energia dei suoi inseguitori e alla fine ha dovuto ritirarsi. Alla fine, Evans ha ottenuto una solida vittoria, davanti a Nick Cassidy e Max Günther. Vergne ha conquistato un ottimo quinto posto alle spalle di Dennis. È stato uno dei momenti salienti di una giornata piuttosto folle, con il pilota francese che ha guadagnato 11 posizioni in gara. Stoffel Vandoorne, rimasto intrappolato nel traffico, ha concluso all'11° posto, subito dopo Fenestraz, il cui ritmo iniziale era stato pagato a caro prezzo. A tre gare dalla fine della stagione, e con il secondo appuntamento di Roma che si svolgerà domenica in condizioni simili, cinque piloti possono ancora conquistare il titolo piloti: Cassidy, Dennis, Evans, Wehrlein e Vergne.