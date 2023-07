Formula E | Dennis vince Gara 2 a Roma e dà un colpo al Mondiale

Il re di Roma è Jake Dennis. Il pilota del team Andretti Autosport è stato perfetto cogliendo il successo nella seconda gara dell'E-Prix di Roma, penultimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula E, riprendendo inoltre la leadership del Mondiale quando mancano appena 2 gare al termine della stagione.

Una gara mai in discussione. Il britannico è partito perfettamente dalla pole position ottenuta questa mattina e ha sempre mantenuto la prima posizione sino al traguardo. Perfetta la gestione degli Attack Mode, in cui non ha mai ceduto la leadership gestendo l'energia in modo perfetto.

Dennis è stato anche aiutato nella seconda parte di gara dal duello per la seconda posizione tra Norman Nato e Sam Bird. Il francese, con l'ala danneggiata per via di un contatto proprio con Dennis dopo l'unica ripartenza, ha dovuto difendersi da un agguerrito Bird. Va però sottolineato come il britannico del team Jaguar Racing abbia provato l'attacco con poca veemenza pur potendo disporre di un 2-3% in più di energia rispetto all'avversario grazie all'efficienza del powertrain della Casa inglese.

Dennis è così riuscito a portare a casa la seconda vittoria della stagione dopo quella ottenuta nel round d'apertura della stagione in Messico e a inanellare il nono podio dell'anno. Questo gli permette di tornare in testa al Mondiale quando mancano 2 gare - e un evento, quello di Londra che si terrà tra 2 settimane - alla fine delle ostilità.

Il pilota del team Andretti Autosport è stato aiutato anche dal clamoroso errore commesso da Mitch Evans alla Curva 7: al terzo giro il pilota del team Jaguar Racing ha sbagliato il punto di staccata, finendo per volare sopra la monoposto di Nick Cassidy, un altro dei 4 contendenti al titolo. Ad avere la peggio è stato proprio Evans, costretto al ritiro a causa dei numerosi danni alla sua monoposto.

Cassidy, pur essendo ripartito dalla penultima piazza, ha provato a rimontare arrrivando a un passo dalla Top 10. Un momento sbagliato nel cogliere l'ultimo Attack Mode lo ha fatto precipitare in 14esima posizione, ma a mettere fine alla sua pessima giornata è arrivato un incidente all'ultimo giro con la seconda monoposto del team Andretti, quella di André Lotterer. Entrambi sono finiti a muro quando però mancavano poche centinaia di metri alla fine dell'E-Prix nella Città Eterna.

Ora Jake Dennis è salito a 195 punti contro i 171 di Nick Cassidy e i 151 di Mitch Evans. Questo significa che il britannico si presenterà nell'evento di casa, l'ultimo della stagione, con un margine di 24 punti sul primo dei rivali e 44 sul terzo.

Detto del podio, completato da Nato e Bird, Maserati porta a casa due buoni piazzamenti grazie al quarto posto di Edoardo Mortara e al sesto di Maximilian Guenther. Tra le due Tipo Folgore c'è la Envision di Sébastien Buemi, autore di una buona seconda parte di gara che lo ha aiutato a entrare in Top 5.

Pascal Wehrlein ha chiuso settimo dopo una grande rimonta. Il tedesco, che è quarto nel Mondiale con 148 punti, è scattato dalla 15esima piazza risalendo alle spalle del tedesco della Maserati. Alle sue spalle, invece, ecco il campione del mondo in carica Stoffel Vandoorne, Dan Ticktum e Nico Mueller, con il portoghese che ha completato la Top 10.

Da segnalare l'incidente avvenuto al 12esimo giro con Lucas Di Grassi, pilota Mahindra, finito a muro dopo un duello ravvicinato con Antonio Felix Da Costa. Non bene le McLaren, con Jake Hughes e René Rast rispettivamente 11esimo e 13esimo, divisi dalla Porsche di Felix Da Costa. Altra gara complessa anche per Dragon Penske Autosport, con Jean-Eric Vergne costretto a rientrare ai box per sostituire l'ala anteriore danneggiata nelle prime fasi di gara a causa di un contatto.

Ora, per vedere a chi andranno i titoli iridati, dovremo attendere appena 2 settimane. l'E-Prix di Londra si disputerà in due manche di gara, ma già la prima delle due potrebbe rivelarsi decisiva per l'assegnazione del titolo Piloti 2023.