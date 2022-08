Formula E | Di Grassi firma con Mahindra per il 2022-2023

Carica lettore audio

Di Grassi prenderà il via alla sua centesima gara di Formula E questo fine settimana a Seul, che coinciderà con la sua ultima gara con Venturi, dopo essersi unito al team monegasco per questa stagione dopo la partenza di Audi.

Il campione 2016-17 punta anche a diventare il primo pilota di Formula E a raggiungere i 1.000 punti, essendo sempre stato presente nel campionato fin dalla gara inaugurale del 2014.

Mentre Sims lascia il team Mahindra per riaccendere il suo interesse per le gare GT, di Grassi è stato quindi ripreso dal team, che ha corso anche in Formula E fin dalla sua nascita.

Mahindra diventerà anche fornitore di motopropulsori per il team Abt, ironia della sorte, il team per il quale di Grassi ha corso prima di prendersi un anno di pausa a causa dell'abbandono del campionato da parte di Audi.

Oliver Rowland, Mahindra Racing, Mahindra M7Electro Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"L'approdo in Mahindra rappresenta una nuova sfida per la mia carriera e il momento non potrebbe essere migliore: con l'introduzione della Gen3 nella nona stagione del Campionato mondiale FIA di Formula E, tutti partono da zero.

"Il rapporto di sette anni con ABT Sportsline, in cui abbiamo vinto insieme il campionato mondiale, ci darà un buon trampolino di lancio - il team utilizzerà il gruppo propulsore Mahindra Racing powered by ZF e questi dati aggiuntivi e il mio stretto legame con gli ingegneri ci daranno una buona mano."

"L'obiettivo a breve termine è vincere le gare e a lungo termine è aiutare Mahindra Racing a vincere il campionato mondiale e a diventare un'icona delle corse elettriche in tutto il mondo. Costruiremo insieme un futuro emozionante e sostenibile".

Mahindra si trova attualmente al nono posto nel campionato a squadre di Formula E in una stagione difficile, ma il team principal Dilbagh Gill spera che l'ingaggio di di Grassi dia al team un maggiore impulso a sfidare i titoli con la sua nuova vettura Gen3.

"Non c'è dubbio che Lucas [di Grassi] sia uno dei più grandi piloti di Formula E nella storia di questo sport - le statistiche e l'argenteria parlano da sole - ma per noi il suo fascino va ben oltre", ha detto Gill.

Siamo l'unico team a zero emissioni di anidride carbonica fin dall'inizio ed è fondamentale per la nostra esistenza portare avanti gli sviluppi tecnologici della mobilità elettrica con passione e conoscenza sia in pista che fuori".

"Crediamo che Lucas sia perfettamente in grado di farlo e siamo pronti a inserirlo nel nostro innovativo programma Gen3 nelle prossime settimane.

"La nostra ambizione è che Mahindra Racing diventi campione del mondo e l'esperienza e la grinta di Lucas saranno fondamentali per raggiungere questo obiettivo."