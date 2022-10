Formula E | Buemi firma un pluriennale con Envision

Carica lettore audio

Dopo otto anni trascorsi con il team Nissan e.dams, Sebastien Buemi ha voltato pagina e firmato un contratto che lo vedrà vestire i colori del team Envision Formula E per il 2022-23.

Il pilota svizzero ha vinto il campionato di Formula E nella stagione 2015-16 con e.dams durante i quattro anni in cui la squadra è stata il team ufficiale di Renault, prima che il marchio francese lasciasse spazio a Nissan.

La partnership con la Casa giapponese non ha però portato risultati di rilievo per Buemi. Lo svizzero ha conquistato l’ultima vittoria al New York City E-Prix del 2019 e nelle ultime due stagione si è piazzato al 21° e al 15° posto.

Ora sarà compagno di squadra di Nick Cassidy nel team Envision. La squadra adotterà i propulsori Jaguar per la nuova Gen3 dopo la partenza dell'ex partner Audi.

"È un momento interessante per far parte della Formula E e non vedo l'ora di iniziare a guidare per la Envision Racing la prossima stagione", ha dichiarato Buemi. “Ho sempre avuto un enorme rispetto per il team e credo che abbiano fatto un ottimo lavoro per massimizzare i risultati nel corso degli anni".

"La nuova era Gen3 è estremamente importante per questo sport e rappresenta una nuova sfida perché è una vettura più veloce, leggera e potente. Il mio obiettivo è quello di lottare al vertice, quindi non vedo l'ora di iniziare i test e di prepararmi in vista della prima gara a Città del Messico".

Il team principal Sylvain Filippi afferma che l'ingaggio di Buemi dà alla squadra la fiducia di poter lottare per il titolo nella prossima stagione.

"Come squadra, puntiamo sempre a essere il più competitivi possibile", ha dichiarato Filippi. “Con Sébastien siamo certi di avere uno dei piloti più veloci, esperti e ambiziosi della griglia, il che ci dà grande fiducia in vista della nuova stagione".

"Crediamo che, insieme a Nick Cassidy, abbiamo due piloti che possono aiutarci a competere nelle parti alte della griglia e lottare per i titoli nella prossima stagione."

Per la seconda stagione consecutiva la Envision si è piazzata al quinto posto nel campionato a squadre, con una vittoria ottenuta grazie a Cassidy a New York, nonostante un forte acquazzone iniziale che ha contribuito a mandarlo a muro prima della bandiera rossa.

Cassidy rimane in squadra per una terza stagione, dopo aver ribaltato un difficile 2021-22 nella seconda metà dell'anno con la vittoria e il terzo posto a Londra.