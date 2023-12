WEC | Toyota incoronata, ma Buemi avverte: "2024 sarà durissimo"

La serata del FIA Prize Giving Gala ha incoronato ufficialmente i Campioni 2023 del FIA World Endurance Championship, con i portacolori Toyota che sono saliti sul palco di Baku nel maestoso evento andato in scena venerdì sera.

In Azerbaijan era presente la GR010 Hybrid #8 con la quale Brendon Hartley, Sébastien Buemi e Ryo Hirakawa si sono aggiudicati il titolo piloti battendo i loro compagni della #7, José Maria Lopez, Kamui Kobayashi e Mike Conway, regalando assieme la nona corona Costruttori alla Casa giapponese.

Prima di ritirare i rispettivi premi, i ragazzi della #8 hanno preso parte alla conferenza stampa nella quale hanno ripercorso le fasi salienti della stagione.

Hartley non era presente, poiché impegnato nei test IMSA di Daytona, ma si è collegato da remoto per dire la sua.

"Abbiamo dovuto lottare contro i nostri compagni, per me è il secondo titolo con questo equipaggio e penso che siamo cresciuti molto, e che siamo sempre più uniti nel modo di lavorare", ha detto il neozelandese.

"E' stata dura arrivare primi, ma ci siamo riusciti e credo che dal punto di vista della squadra sia stata una stagione quasi perfetta".

"Abbiamo vinto tutte le gare, tranne Le Mans che è stata l'unica andata alla Ferrari; ma cercheremo di rifarci l'anno prossimo. In tutti i casi, siamo riusciti a portare a casa il titolo con un paio di successi e la differenza l'ha fatta la consistenza dall'inizio alla fine".

"Nel 2024 sarà ancor più bello, ho visto i test di Daytona con qualche nuovo arrivato, la Lamborghini è stata subito veloce e ci sarà pure la BMW. E' incredibile pensare che siamo in 19 nella Classe Hypercar, un numero neanche immaginabile che non si era visto nemmeno in LMP1. Bellissimo".

Photo by: JEP / Motorsport Images #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Hirakawa ha sorriso subito quando ha dovuto descrivere le sue emozioni per il secondo titolo di fila.

"Quest'anno è stato più difficile dello scorso perché c'erano più rivali e una maggiore pressione - ammette il giapponese - Sinceramente sono molto contento di quello che abbiamo fatto, in ogni gara ho potuto imparare tanto dai miei compagni e vincere ancora il titolo è stato davvero speciale per me".

Buemi, il più esperto del trio, si è invece soffermato nell'analizzare l'unica nota stonata del 2023 Toyota, ovvero la sconfitta patita alla 24h di Le Mans per la prima volta dal 2017.

"A Le Mans penso che abbiamo fatto comunque una buona gara, la Ferrari era un po' più veloce di noi e si è aggiudicata la gara più importante dell'anno. Però abbiamo dominato la stagione e abbiamo imparato tanto, specialmente nelle condizioni difficili del via, quando era iniziato a piovere. Sicuramente non vincere Le Mans è stata dura da accettare, ma ci siamo portati a casa il titolo con consistenza per tutto l'anno", commenta lo svizzero, sottolineando ciò che ha fatto la differenza per il loro equipaggio.

"La lotta contro la #7 è stata durissima, ma quest'anno la competizione è stata molto serrata perché c'erano anche Ferrari, Peugeot, Cadillac e Porsche. Anche se abbiamo vinto meno gare rispetto alla nostra vettura gemella, la costanza ha fatto la differenza, siamo andati a punti in ogni gara e questo ci ha portati al Mondiale".

"Debbo ringraziare la Toyota che ci ha dato una vettura fantastica, francamente non mi aspettavo di dominare così la stagione lottando con i miei compagni di team. Sapevamo che Le Mans sarebbe stato un punto cruciale dell'anno perché è una gara che assegna tanti punti; perderne lì ti mette in difficoltà nella rimonta durante il resto dell'anno".

"In Francia abbiamo chiuso secondi prendendo un bel vantaggio sulla #7 che si è ritirata, ma le altre gare sono comunque state molto difficili. Sapevamo che non dovevamo commettere errori e arrivare alla fine. Vincere l'ultima corsa in Bahrain e portare a casa il titolo contemporaneamente è stato davvero bello".

Photo by: FIA Sébastien Buemi, Campione del Campionato Mondiale Piloti Endurance FIA HyperCar

Per Buemi il 2024 sarà una stagione decisamente tosta, con tanti rivali in più in arrivo (Lamborghini, Alpine e BMW con le LMDh, Isotta Fraschini con la LMH e la terza Ferrari 499P di AF Corse).

"L'anno prossimo i rivali saranno ancor più forti, specialmente Ferrari e Porsche, per cui dovremmo fare davvero del nostro meglio per essere anche noi più competitivi. Ci sarà sicuramente il BoP a regolare le prestazioni ed equilibrare il tutto, ma la Ferrari avrà tre auto e quindi sarà dura".

"Da quel che abbiamo visto quest'anno, la gestione gomme sulla lunga distanza è ciò che ha fatto la differenza. La Ferrari è stata subito velocissima sul giro secco, ma poi sulla distanza di gara soffriva con gli pneumatici. Penso che ci abbiano lavorato sopra e imparato tanto, il degrado gomme continuerà ad essere la chiave anche nel 2024".

Infine 'Seb' ha anche commentato l'arrivo di Nyck De Vries, che salirà sulla Toyota #7 al posto di Lopez ritrovando la squadra con cui ha svolto i test fino ad un anno e mezzo fa.

"Nyck conosce benissimo l'endurance perché ha fatto un sacco di gare in LMP2 e tanti test con noi in passato. Certamente non sarà semplice arrivare in un weekend di gara con pochissime ore di Prove Libere, calarsi in macchina e prepararla assieme a due nuovi compagni".

"Credo che gli servirà un po' di tempo per adattarsi, ma dalla sua ha un team e dei compagni molto ben preparati che sono anni in questa serie. E non dimentichiamo che le gare endurance sono lunghe, per cui l'obiettivo è arrivare alla fine".

Photo by: Shameem Fahath #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez, #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Successivamente, in occasione della premiazione, sul palco è salito anche il Presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, che si è detto molto soddisfatto di come sta crescendo il WEC.

"Se guardiamo il WEC l'anno scorso e lo paragoniamo a quello che sarà nel 2024, possiamo vedere quanto è cresciuto e i tantissimi Costruttori coinvolti", ha detto Ben Sulayem.

"Sono felicissimo di quello che la serie ha fatto e mi piace vedere gare belle, e vorrei sottolineare la qualità degli appuntamenti che abbiamo in calendario, con tante Case che arrivano e un maggior numero di gente interessata. Per questo faccio i miei complimenti al WEC".