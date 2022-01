F2 | Calan Williams è il primo nome di Trident per il 2022

È già tempo di annunci in casa Trident. La scuderia italiana, reduce dal successo nel campionato di Formula 3, vuole provare a riscattarsi anche in Formula 2 e per riuscire in questa missione ha deciso di puntare su piloti decisamente promettenti.

In attesa di conoscere l’intera line-up che sarà schierata in questa stagione, il team diretto da Giacomo Ricci ha annunciato l’ingaggio di Calan Williams. Il ventunenne australiano debutterà così in Formula 2 dopo aver ben impressionato sia in Formula 3 con i colori del team Jenzer, sia con la stessa Trident in occasione dei test di fine stagione andati in scena ad Abu Dhabi.

Williams, come detto, non ha assolutamente sfigurato la passata stagione. Nonostante corresse per un team non di primissima fascia, Calan è riuscito ad andare a podio al Paul Ricard ed ha chiuso il campionato con un bottino complessivo di 15 punti.

“La sessione di test post-stagione della F2 di Abu Dhabi è stata molto positiva per Calan Williams. Il Pilota australiano si è adattato molto rapidamente alla vettura, e questo gli ha permesso di essere competitivo sia in termini di prestazione assoluta, sia durante la simulazione di gara” ha dichiarato il Team Manager di Trident Motorsport, Giacomo Ricci, che ha così voluto dare il benvenuto alla nuova speranza australiana.

"Calan ha un'etica del lavoro eccezionale, ed è bello lavorare con un pilota che dedica ogni momento della sua vita quotidiana ad andare sempre più forte. Siamo orgogliosi di aver portato Calan in casa Trident Motorsport per affrontare insieme il campionato FIA F2 2022”.

“Sono estremamente felice di aver trovato posto in Trident Motorsport” ha dichiarato Williams. “E’ una squadra incredibilmente professionale e abbiamo lavorato molto bene insieme durante i test post-stagione di Abu Dhabi. Sono molto grato a Trident Motorsport per l'opportunità e per la fiducia riposta in me".

Per vedere Williams in pista con i colori della scuderia italiana si dovrà attendere poco meno di due mesi, il 2 marzo, quando tutti i piloti della Formula 2 saranno impegnati per la prima sessione dei test pre-stagionali in Bahrain che si concluderà giorno 4 marzo e fornirà un antipasto del primo appuntamento del calendario 2022 che si terrà sempre in Bahrain nel weekend dal 18 al 20 marzo.