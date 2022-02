F2 | Verschoor affianca Williams e completa la line-up Trident

Carica lettore audio

Quando manca solo una settimana al via dei test in Bahrain, il team Trident ha annunciato oggi il nome del pilota che completerà lo schieramento per la stagione 2022 di Formula 2.

La scuderia italiana ha scelto di affiancare al rookie Calan Williams un prospetto decisamente interessante come Richard Verschoor.

L’olandese, classe 2000, aveva debuttato lo scorso anno nella categoria cadetta con il team MP Motorsport, ottenendo anche un successo a Silverstone, ma è in Formula 3 che si è messo particolarmente in luce conquistando nel 2019 la vittoria a Macao.

Con questa coppia di piloti di indubbio valore il team Trident potrà provare a risalire la china in Formula 2 e tornare a lottare regolarmente per la zona punti.

“Sono molto orgoglioso e motivato di poter disputare la nuova stagione del FIA Formula 2 Championship con i colori di una squadra professionale e vincente come Trident Motorsport” ha dichiarato Verschoor.

“Penso che ci siano tutte le condizioni per disputare una buona stagione e raggiungere traguardi importanti. Non vedo l’ora di scendere in pista, darò il massimo impegno per sfruttare al meglio questa opportunità”.

A dare il benvenuto nel team al pilota olandese è stato Giacomo Ricci, team manager della squadra tricolore.

“Siamo orgogliosi di poter accogliere nella nostra squadra un pilota di indiscusse qualità come Richard Verschoor e motivati di poter lavorare con un ragazzo veloce ed esperto, che ha già mostrato in passato di saper ottenere traguardi importanti”.

“Al fianco di Calan Williams, Verschoor compone un line-up solido e promettente. I nostri piloti saranno in grado di spingersi a vicenda, elevando costantemente il loro livello e ponendo le condizioni per fare bene. Non vediamo l’ora di scendere in pista e affrontare la nuova stagione con questo rinnovato line-up!”.