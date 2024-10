I giovani della FDA crescono: Taponen e Camara saliranno in F3

La griglia 2025 della Formula 3 inizia a delinearsi. In questi giorni la serie propedeutica ha dato il via alla prima sessione di test post-stagionali a Jerez, con le scuderie che stanno valutando i piloti da scegliere in vista della prossima stagione. Per quanto tendenzialmente un team scelga di disputare i test di fine anno con i piloti che poi andrà ad ingaggiare per il campionato successivo, non sempre le cose vanno a coincidere.

Intanto, però, alcune squadre di Formula 3 hanno già iniziato a rivelare i primi nomi ufficiali per il 2025, tra cui i protagonisti dell’attuale stagione in Formula Regional, che il prossimo anno faranno il salto nel giro del Circus. Anche se manca ancora una gara alla conclusione del campionato, Rafael Camara ha già centrato in anticipo la vittoria del titolo, conquistando così il passo che gli consentirà il prossimo anno di salire di categoria.

Tuttavia, il pilota della Ferrari Driver Academy non affronterà il nuovo campionato con Prema, il team con cui ha trascorso i tre anni nella sua carriera sulle monoposto, ma andrà con Trident, la scuderia che negli ultimi due anni ha portato al trionfo Gabriel Bortoleto e Leonardo Fornaroli.

Rafael Camara Foto di: Ferrari

Vincitore di diverse competizioni nei kart, Camara è poi passato alla Formula 4 con Prema dopo essere entrato nella Ferrari Driver Academy, dove ha centrato il terzo posto sia nel campionato italiano che in quello tedesco. Nella scorsa stagione è salito in Formula Regional, nello stesso anno in cui si è imposto Andrea Kimi Antonelli, dove è poi rimasto per un secondo anno vincendo il titolo.

"Sono molto felice di entrare a far parte della Trident, è una grande squadra ed è molto bello farne parte. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con tutti e vedere cosa possiamo ottenere insieme", ha raccontato Camara.

"Naturalmente le aspettative sono alte, credo che l'anno prossimo punteremo sicuramente a lottare per il campionato. So che non sarà facile e che per il momento dobbiamo ancora lavorare molto perché non si tratta solo di una nuova vettura ma anche di una nuova squadra, quindi tutto sarà nuovo per me".

Il prossimo anno, infatti, debutterà una nuova vettura che si avvicinerà come principio alla Formula 1 per quanto riguarda l’effetto suolo, anche se non così estremizzato, quindi anche i piloti con già maggior esperienza dovranno riadattarsi, per quanto chiaramente partiranno già con un bagaglio utile alle spalle.

Tuukka Taponen, ART GP Foto di: ART Grand Prix

L’altra novità è che ART Grand Prix ha ingaggiato Tuukka Taponen per il 2025, un altro giovane pilota della scuderia junior d Maranello. Dopo una buona stagione di debutto nel FRECA, Taponen ha debuttato con la squadra quest'anno a Spa-Francorchamps, qualificandosi 13° e concludendo la sua prima gara al 14° posto, per quanto in realtà abbia destato buone impressioni nel suo unico weekend in Formula 3 al di là del risultato finale.

Nel 2024 il finlandese ha corso in Formula Regional con R-ace GP, conquistando il titolo nella categoria Medio-orientale con cinque pole e cinque vittorie, mentre nel campionato europeo si trova attualmente al terzo posto a un fine settimana dalla conclusione del campionato. Il finlandese ha la teorica chance anche di concludere al secondo posto, strappandolo a James Wharton, ex pilota della FDA.

"Sono davvero entusiasta di aver firmato con ART GP per la stagione 2025 di Formula 3", ha dichiarato il 17enne finlandese.

"Hanno mostrato interesse per me già in estate, dandomi l'opportunità di partecipare a un weekend in FIA F3 a Spa. La squadra mi ha subito impressionato sia in pista che fuori e mi è sembrato di tornare a casa. ART GP ha una storia lunga e di successi e voglio farne parte anche in futuro. La ART GP è una squadra familiare per noi finlandesi. Ad esempio, Valtteri Bottas ha vinto il campionato con il team ART GP prima di passare alla Formula 1".

"Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Tuukka Taponen nel team per il 2025", ha dichiarato Sebastien Philippe, team principal della ART GP. "È un giovane pilota con un grande potenziale e le sue prestazioni a Spa hanno dimostrato che ha tutte le carte in regola per avere successo. Siamo entusiasti di vedere come si svilupperà nella nuova era della F3 e siamo certi che sarà una risorsa importante per la squadra".