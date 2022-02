F2 | Charles Pic è il nuovo proprietario del team DAMS

Carica lettore audio

Cambia la proprietà del team DAMS. La scuderia francese fondata nel 1988 dal compianto Jean-Paul Driot, attualmente impegnata in Formula 2 ed in Formula E con il team Nissan e.dams, non sarà più guidata da Olivier e Gregory Driot, figli del fondatore, ma dall’ex pilota di Formula 1 Charles Pic.

Il francese, amico della famiglia Driot, ha presentato una offerta per rilevare la squadra con sede a Le Mans e la stima reciproca tra le parti ha facilitato la trattativa.

Nonostante il cambio di proprietà, la line-up di piloti ed il personale presente nella squadra non subiranno modifiche per il 2022 ed il team continuerà ad avere come base operativa la sede di Le Mans. In Formula 2 la squadra schiererà quest’anno Roy Nissany ed il pilota del vivaio Red Bull Ayumu Iwasa, mentre in Formula E il team ha già disputato i primi due round della stagione schierando Sebastien Buemi e Maximilian Gunther.

Roy Nissany, Dams Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Olivier e Gregory Driot hanno dichiarato: “Anche se ci pesa molto, cedere il team è il modo migliore per garantire che l’eredità DAMS prosegua. Dopo la scomparsa di nostro padre abbiamo subito pensato a condurre la squadra, ma sappiamo che con la guida di Charles il team potrà eccellere ulteriormente, soprattutto grazie alle persone appassionate e leali che lavorano con noi da anni”.

“Vogliamo il meglio per DAMS e Charles ha una profonda conoscenza del motorsport. Sentiamo che nostro padre sarebbe stato orgoglioso di questo passo. Quando Charles ci ha contattato abbiamo pensato che questa sarebbe stata una grande opportunità non solo per lo staff, ma per preservare l’eredità della famiglia Driot. È un grande onore per noi consegnare la DAMS ad un altro grande nome del motorsport francese”.

Charles Pic ha dichiarato: “Vorrei ringraziare Olivier e Gregory per questa grande opportunità. Le nostre famiglie si conoscono da molto tempo. Jean-Paul conosceva mio nonno e mi ha aiutato molto durante la mia carriera. Per me è un onore immenso proseguire la sua eredità nel motorsport francese”.

“Questo è un progetto a lungo termine. Non vedo l’ora di lavorare con François Sicard e Rémi Decorzent ed ho piena fiducia in loro. Credo fermamente che DAMS possa avere successo sia in pista che fuori e non vedo l’ora di scoprire cosa saremo in grado di raggiungere con tutti i membri della squadra”.

Maximilian Gunther, Nissan e.Dams, Nissan IM03, Lucas di Grassi, Venturi Racing, Silver Arrow 02 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images