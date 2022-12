FIA F2 | Verschoor firma con VAR per il 2023

Carica lettore audio

L'olandese, che nel 2022 ha guidato per la Trident ottenendo una vittoria e quattro podi, passerà al team di Zeewolde per la sua terza annata nella serie.

Nel 2022 si è piazzato al 12° posto in classifica, ottenendo la sua unica affermazione nella gara sprint di apertura della stagione in Bahrain, prima di bissare il successo in Austria, ma incorrendo nella squalifica perché non aveva abbastanza carburante nella sua auto.

Verschoor ha partecipato ai test post-stagionali di Abu Dhabi con la squadra olandese, facendo registrare il miglior tempo nella giornata inaugurale.

"Sono estremamente entusiasta di tornare sulla griglia di partenza della F2 nel 2023 e sono davvero felice di farlo con Van Amersfoort Racing - ha dichiarato Verschoor - È speciale poterlo annunciare anche nel giorno del mio 22° compleanno! Dato che sia io che VAR siamo cresciuti molto durante lo scorso anno in F2, mi sento molto fiducioso per la prossima stagione".

"Le prove durante il test post-stagionale ad Abu Dhabi mi hanno confermato immediatamente la loro estrema determinazione a crescere ulteriormente, e questo si adatta molto bene al mio atteggiamento!"

"Sarà un anno emozionante e non vedo l'ora di correre a Melbourne, per non parlare di Zandvoort. Sono pronto per un altro anno di emozioni in F2!"

Rob Niessink, AD di Van Amersfoort Racing, ha aggiunto: "Naturalmente è speciale avere un pilota olandese di talento come Richard nella nostra formazione 2023. È inutile dire che noi, come team olandese, apprezziamo molto l'opportunità di avere un connazionale tra i nostri piloti, soprattutto a questo alto livello di competizione".

"L'anno scorso abbiamo fatto un grande lavoro di apprendimento, che sicuramente continuerà anche nella nuova stagione. Oltre al suo talento e alla sua abilità in gara, Richard porta in squadra anche una preziosa esperienza in F2, che ci sarà sicuramente utile quando si tratterà di sviluppare ulteriormente la vettura".

"Ha fatto un'ottima impressione durante il test post-stagionale con noi ad Abu-Dhabi, facendo segnare il miglior tempo complessivo nella prima giornata in pista. Come l'anno scorso, il 2023 sarà un altro anno entusiasmante per tutti noi e non vediamo l'ora che si parta in Bahrain!".

Non è ancora confermato chi sarà il compagno di Verschoor alla VAR nel 2023.

Piloti confermati per la stagione 2023

MP Motorsport – Dennis Hauger / TBC

ART – TBC

Carlin – Enzo Fittipaldi / TBC

Prema – Ollie Bearman / Frederik Vesti

Hitech – TBC

Virtuosi – Jack Doohan / Amaury Cordeel

DAMS – Ayumu Iwasa / Arthur Leclerc

PHM by Charouz – Brad Benavides / Roy Nissany

Trident – Clement Novalak / TBC

Campos – Ralph Boschung / Kush Maini

VAR – Richard Verschoor / TBC