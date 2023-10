GTWC | Zandvoort: Drudi-Feller fanno bis e sono Campioni Sprint!

Mattia Drudi e Ricardo Feller concendono il bis in Gara 2 del GT World Challenge Europe a Zandvoort e si laureano Campioni 2023 della Sprint Cup al volante dell'Audi R8 LMS #40 della Tresor Orange 1.

Quello olandese è stato probabilmente il migliore dei fine settimana della stagione, con due corse spettacolari e combattute, e tantissimi colpi di scena che fino alla fine hanno lasciato col fiato sospeso gli appassionati e addetti ai lavori.

Dopo la pioggia del mattino, anche stavolta la Direzione Gara non si è fidata delle condizioni umide del fondo, dando pista bagnata e facendo percorrere con gomme slick due giri di formazione prima di lasciare via libera alle bagarre, che già alla prima curva non sono mancate.

Mentre Maxime Martin ha tenuto benissimo il primato davanti alla Mercedes di Frank Bird, bravo a mettersi alle spalle la BMW di Calan Williams, a centro gruppo ecco le sportellate che all'ultima chicane hanno visto Lorenzo Patrese finire contro Timur Boguslavskiy, il quale stava cercando di difendere l'8° posto dagli attacchi di Drudi.

La Mercedes #88 si è girata e il russo è stato successivamente centrato dall'Audi #12 di Nicolas Baert (a sua volta tamponato dalla Honda di Alex Frassineti), riportando la rottura della sospensione anteriore sinistra, più paraurti e diffusore posteriore; inutile il rientro ai box dell'Akkodis-ASP e ritiro amarissimo per lui e per Raffaele Marciello, matematicamente fuori dalla lotta per il titolo.

#40 Tresor Orange 1, Audi R8 LMS GT3 EVO II: Ricardo Feller, Mattia Drudi Photo by: SRO

Poco dopo lo stesso Patrese è andato in testacoda e con il tracciato inondato di detriti è stata fatta intervenire la Safety Car, rimasta in scena fino al giro 8. Alla ripartenza Martin è rimasto al comando e Drudi ha cominciato a spingere provando a rimontare dalla nona piazza, ma all'11° passaggio ecco il colpo di scena numero due, con la pioggia tornata a scrosciare pesantemente.

Mancando ancora 4' alla finestra per effettuare il pit-stop, tutti hanno cercato di stringere i denti in condizioni durissime e proprio Martin è andato lungo in curva 1 lasciando la leadership a Bird, a sua volta a sbagliare poco dopo cedendo il rimato a Williams. Intanto contatti a centro gruppo e sbandate che hanno visto Adam Eteki finire contro il muro sulla parabolica finale, Erwan Bartard insabbiarsi e Drudi superare rivali con grinta a ripetizione.

Qui i commissari hanno preferito congelare la situazione con il Full Course Yellow per tutta la durata delle soste, rimandando dentro la Safety Car una volta conclusa la girandola dei cambi gomme e pilota, in modo da consentire una ripartenza tranquilla al giro 16.

Nicklas Kruetten è rimasto al comando dopo aver sostituito Williams, Valentino Rossi ha ereditato il volante della BMW #46 da Martin rientrando 2°, ma venendo passato immediatamente da un Ricardo Feller incontenibile, capace dopo poche curve di prendere anche Krutten e salire primo guadagnando una manciata di secondi preziosi.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin Photo by: SRO

Rossi ha perso la posizione anche nei confronti del compagno di squadra Dries Vanthoor, per poi incappare in un errore finendo largo e scivolando settimo, dietro alla Ferrari #14 di Konsta Lappalainen, Andrea Caldarelli con la Lamborghini #60 di VSR e Jordan Love, passato sulla Mercedes #77 al posto di Bird.

Gli ultimi 10' hanno visto il sole tornare a splendere mentre i duelli continuavano accesissimi per gli ultimi posti in Top10. Feller ha portato tranquillamente al traguardo l'Audi #40 con un comodo vantaggio sulle BMW del Team WRT, conquistando un titolo che per lo svizzero, Drudi e la squadra diretta da Ferdinando Geri è più che meritato (10° per un team Audi in 11 anni Sprint), specialmente pensando che la Casa dei Quattro Anelli li lascerà sciaguratamente senza supporto per concentrarsi sulla Formula 1 (sic).

Vanthoor/Weerts sulla M4 #32 rimontano fino alla piazza d'onore portando a casa WRT un altro trofeo, così come i loro colleghi Krutten/Williams, vincitori in Classe Gold Cup laureandosi Campioni di categoria.

Super anche la prova di Andrea Caldarelli e Marco Mapelli, capaci di recuperare specialmente nella seconda parte portando quarta la Lamborghini #60 di VSR superando l'altrettanto ottima Ferrari #14 di Altoè/Lappalainen (Emil Frey Racing) e la Mercedes #77 di Bird/Love (HRT), i quali si aggiudicano vittoria e titolo (il secondo dell'equipaggio) in Classe Silver Cup.

Rossi/Martin terminano settimi davanti alla Ferrari #69 di Costa/Vermeulen (Emil Frey Racing), seguiti dalla McLaren #159 di Goethe/Kjaergaard (Garage 59) e dalla Porsche #44 di Heinrich/Guven (CLRT) che completano la Top10 generale.

#14 Emil Frey Racing, Ferrari 296 GT3: Giacomo Altoè, Konsta Lappalainen Photo by: SRO

In Classe Gold Cup il podio annovera pure le Audi #21 di Magnus/Hutchison (Comtoyou Racing) e #26 di Gachet/Evrard (Saintéloc), questi ultimi a beneficiare di una penalità inflitta nel post-gara alla #9 di Di Folco/Panis; per i due ragazzi della Boutsen VDS è grandissima l'amarezza per il titolo perso in extremis dopo una stagione che li ha visti più volte protagonisti della categoria.

In Silver Cup è doppietta Mercedes grazie alla seconda posizione agguantata dalla #90 di Madpanda con Salmenautio/Pérez Companc, terzo posto che per la prima volta va a Marinangeli/Hudspeth con la Ferrari #71 di AF Corse, beffando nel finale la Lamborghini #163 di Paverud/Paul (VSR). Delusione per Alex Aka e Patrese, che potevano sicuramente ambire a qualcosa di più per quanto fatto vedere in stagione, ma l'errore del giovane figlio d'arte all'inizio ha portato pure una penalità. Con loro la Tresor Attempto vince comunque il titolo di categoria riservato ai team.

Pos # Classe Piloti Team Auto Giri Distacco 1 40 Pro Cup Ricardo Feller, Mattia Drudi Tresor Orange 1 Audi R8 LMS GT3 EVO II 29 2 32 Pro Cup Dries Vanthoor, Charles Weerts Team WRT BMW M4 GT3 29 3.563 3 30 Gold Cup Niklas Krütten, Calan Williams Team WRT BMW M4 GT3 29 10.424 4 60 Pro Cup Andrea Caldarelli, Marco Mapelli VSR Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 29 13.696 5 14 Pro Cup Konsta Lappalainen, Giacomo Altoe Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 29 16.693 6 77 Silver Cup Jordan Love, Frank Bird Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 EVO 29 17.897 7 46 Pro Cup Valentino Rossi, Maxime Martin Team WRT BMW M4 GT3 29 18.236 8 69 Pro Cup Albert Costa, Thierry Vermeulen Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 29 20.611 9 159 Pro Cup Nicolai Kjaergaard, Benjamin Goethe Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 29 24.242 10 44 Pro Cup Laurin Heinrich, Ayhancan Güven CLRT Porsche 911 GT3 R (992) 29 25.142 11 21 Gold Cup Gilles Magnus, Finlay Hutchison ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 29 26.013 12 11 Pro Cup Lucas Legeret, Christopher Haase ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 29 27.646 13 31 Pro Cup Thomas Neubauer, Jean-Baptiste Simmenauer Team WRT BMW M4 GT3 29 32.808 14 90 Silver Cup Jesse Salmenautio, Ezequiel Perez Companc Madpanda Motorsport Mercedes-AMG GT3 EVO 29 34.324 15 9 Gold Cup Aurelien Panis, Alberto di Folco Boutsen VDS Audi R8 LMS GT3 EVO II 29 34.603 16 26 Gold Cup Simon Gachet, Paul Evrard Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS GT3 EVO II 29 35.116 17 54 Pro Cup Christian Engelhart, Adrien De Leener Dinamic GT Porsche 911 GT3 R (992) 29 37.141 18 111 Pro Cup Christian Klien, Dean Macdonald JP Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 29 43.297 19 71 Silver Cup Nicola Marinangeli, Sean Hudspeth AF Corse Ferrari 296 GT3 29 43.688 20 163 Silver Cup Marcus Paverud, Maximilian Paul VSR Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 29 43.851 21 112 Gold Cup Norbert Siedler, Patryk Krupinski JP Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 29 46.021 22 27 Pro Cup Gregoire Demoustier, Christopher Mies Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS GT3 EVO II 29 46.198 23 28 Silver Cup Jacopo Guidetti, Leonardo Moncini Nova Race Honda NSX GT3 EVO 2 29 46.671 24 18 Silver Cup Paul Meijer, Harley Haughton GSM AB1 GT3 Team Lamborghini Huracan GT3 Evo 29 1:00.375 25 99 Silver Cup Alex Aka, Lorenzo Patrese Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 28 1:17.035 26 10 Gold Cup Cesar Gazeau, Adam Eteki Boutsen VDS Audi R8 LMS GT3 EVO II 24 44.906 NC 25 Pro Cup Patric Niederhauser, Erwan Bastard Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS GT3 EVO II 12 -28:49.125 NC 88 Pro Cup Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 EVO 2 -55:18.133 NC 68 Silver Cup Erwin Zanotti, Alex Frassineti Nova Race Honda NSX GT3 EVO 2 2 -55:13.758 NC 12 Pro Cup Frederic Vervisch, Nicolas Baert ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 2 -55:09.625