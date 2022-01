F2 | Charouz: Bolukbasi è il primo pilota per la stagione 2022

Il team Charouz System Racing ha annunciato questa mattina il nome del primo pilota che schiererà nel corso di questa stagione di FIA Formula 2: Cem Bolukbasi.

Il pilota turco ha provato al volante di una F2 nel corso dei test post-stagionali svolti ad Abu Dhabi nel mese di dicembre, ma al volante di una monoposto del team Van Amersfoort Racing.

Ora, dopo aver corso in Euroformula Open, salterà direttamente in F2 dopo aver vinto 2 gare e colto 7 podi stagionali nella categoria inferiore, finendo il campionato al quinto posto assoluto.

Bolukbasi, 23 anni, nel 2021 ha anche corso in Asian Formula 3 Championship, finendo la stagione al nono posto assoluto. Questi sono stati i primi passi in monoposto, perché prima il turco aveva corso nelle GT4 European Series, finendo secondo 2 anni or sono.

"Sono davero molto felice di correre per il team Charouz Racing System, e ancora di più farlo in FIA F2", ha dichiarato Bolukbasi. "Ho lavorato molto per meritarmi questa opportunità. Devo ringraziare primo di tutto il team Charouz, perché mi ha dato l'opportunità di correre in F2 e mi ha subito dato fiducia".

"Non vedo l'ora di svolgere i primi test. Sono determinato e darò il 100% per imparare e dare prova del mio talento. Inoltre non vedo l'ora di lavorare con il team. La stagione davanti a noi sarà lunga e dispendiosa, per cui sarà importante stabilire la miglior relazione possibile tra di noi".

Antonin Charouz, boss dell'omonimo team, ha aggiunto: "Siamo davvero felici di dare il benvenuto a un pilota brillante del calibro di Cem nel nostro team di Formula 2. Sarà una grande sfida, per lui una nuova esperienza, ma ha già mostrato di avere i numeri per imparare velocemente ottenendo qualche bel risultato in alcune delle categorie propedeutiche della F1".