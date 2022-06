F3 | Jonny Edgar torna al volante con Trident a Silverstone

Carica lettore audio

Dopo aver disputato soltanto il primo round stagionale in Bahrain, per poi essere costretto a saltare gli altri appuntamenti a causa di problemi fisici, Jonny Edgar tornerà al volante della sua vettura del team Trident in Formula 3 nel prossimo evento di Silverstone.

Il diciottenne inglese era stato costretto allo stop quando gli era stato diagnosticato il morbo di Crohn nel mese di aprile ed ha così dovuto mettere da parte gli impegni in pista per curarsi e procedere con il recupero della sua forma fisica.

Il ritorno al volante del pilota del vivaio Red Bull avverrà davanti al pubblico di casa: “Sono lieto di annunciare che riprenderò la mia stagione nel Campionato FIA di Formula 3 con Trident Motorsport il prossimo fine settimana a Silverstone”.

"Dopo la diagnosi del morbo di Crohn e il periodo di malattia, sono migliorato a sufficienza per tornare a correre”.

"Oltre alla mia famiglia e ai miei amici, sono molte le persone che vorrei ringraziare per aver reso possibile tutto questo, in particolare il dottor Helmut Marko e tutti coloro che lavorano alla Red Bull, alla Trident Motorsport, il dottor Phil Batty, il signor Mike Davison, il dottor David Nylander/Dr Ally Speight e il loro team della RVI Newcastle, Sam Village, Jeff Thorpe e la BRDC”.

"Tutti hanno lavorato duramente per aiutarmi a tornare in salute e il loro incrollabile sostegno sarà sempre apprezzato”.

Edgar tornerà così al volante della monoposto numero 1 del team Trident, mentre il suo sostituto Rasmussen si concentrerà nel World Endurance Championship con il team Jota Sport.

l team manager di Trident Giacomo Ricci ha dichiarato: "Sono estremamente felice di condividere questa notizia straordinaria. Non ho parole per esprimere quanto sia felice di dare il bentornato a Jonny Edgar e di poterlo seguire nuovamente in pista".

“Siamo assolutamente entusiasti di sapere che il pilota britannico ha finalmente superato i suoi problemi di salute, vincendo una battaglia che lo renderà ancora più forte".

"Trident Motorsport seguirà il suo ritorno con il massimo impegno per aiutarlo a recuperare il tempo perso nei due round da cui è stato costretto a stare fuori".