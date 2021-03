Finali Mondiali Ferrari: Grouwels e Simoncic Campioni Shell

Roger Grouwels e Michael Simoncic sono i Campioni della Coppa Shell al termine della Finale Mondiale 2020 del Ferrari Challenge andata in scena a Misano.

Un bel sole ha illuminato la prima contesa sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli, con la partenza che ha visto il poleman Ernst Kirchmayr tenere il comando delle operazioni alla prima curva.

Grouwels, però, ha capito che doveva immediatamente lanciare un messaggio al pilota della Baron Motorsport, infilandolo di forza alla "Quercia" già alla primissima tornata.

Il portacolori della Race Art Kroymans ha poi imposto il suo ritmo e tagliato il traguardo indisturbato con una manciata di secondi di vantaggio su Kirchmayr, il quale si deve accontentare della piazza d'onore in Classe PRO precedendo Axel Sartingen (Lueg Sportivo), sul terzo gradino del podio.

Molto più tranquilla la gara di Simoncic, partito quinto in griglia e bravo al via a tenere diverse vetture fra sè e i diretti rivali della Classe Am. L'alfiere della Baron Motorsport ha così approfittato dei duelli alle spalle per incrementare il proprio margine, cedendo alcune posizioni della classifica generale ad altri colleghi PRO essendo ormai sicuro del successo di categoria.

Questo perché nella lotta per il secondo posto della Classe abbiamo visto un episodio controverso al giro 8, quando "Boris Gideon" ha soffiato il secondo posto ad "Alex Fox" alla curva "Rio", tirandosi dietro Willem Van Der Vorm. Quest'ultimo ha tentato un attacco a "Boris Gideon" alla successiva frenata della "Quercia" buttandosi all'interno, ma la toccata fra le due 488 ha provocato danni a quella del tedesco, che mestamente ha rallentato facendo poi ritorno ai box della Formula Racing per alzare bandiera bianca.

"Alex Fox" ha quindi ringraziato riprendendosi il secondo posto, ma impossibilitato a recuperare terreno sull'ormai lontano Simoncic. Alle spalle del ragazzo griffato SF Grand Est Mulhouse troviamo Miroslav Výboh (Scuderia Praha), che proprio all'ultimissimo giro ha superato la Ferrari della Scuderia Montecarlo condotta da Van Der Vorm.

Per quanto riguarda le altre posizioni, in Top5 assoluta e PRO si piazzando Christian Kinch (Formula Racing) e Thomas Gostner (CDP-MP Racing), seguiti da Fons Scheltema (Kessel Racing) e Corinna Gostner (CDP-MP Racing).

Fuori dalla Top10 assoluta, oltre a Van Der Vorm, abbiamo Werner Genter (Moll Sportwagen Hannover), Lisa Clark (Ferrari of Beverly Hills) e Paul Rogers (JCT600 Brooklands Leeds).

Finali Mondiali Ferrari - Misano: Gara Coppa Shell

