Ferrari, Shell: Gara 2 va a Grouwels e "Alex Fox"

Roger Grouwels ed "Alex Fox" si sono imposti in Gara 2 del Ferrari Challenge-Coppa Shell a Misano, dove il sole ha accompagnato un round che a differenza dei precedenti è stato molto meno spettacolare.

Gli episodi più significativi si sono verificati al via, quando il poleman Grouwels ha chiuso la porta a Fons Scheltema, che cercando di ritardare la frenata è finito largo quel tanto che bastava per aprire il varco ad Ernst Kirchmayr, salito subito secondo.

Alla "Rio" c'è poi stata una collisione multipla che ha coinvolto chi viaggiava a centro gruppo, ossia "Alex Fox", Thomas Gostner (CDP-MP Racing), Michael Simoncic (Baron Motorsport), Joakim Olander (Scuderia Autoropa), Miroslav Vyboh (Scuderia Praha) e "Boris Gideon" (Formula Racing). A rimetterci maggiormente è stato proprio quest'ultimo, costretto a parcheggiare a bordo pista.

Grouwels non ha avuto molti problemi ad imporre il suo ritmo e solo in un breve frangente Kirchmayr è riuscito a riavvicinare il rivale della Race Art Kroymans, che ha trionfato per 1"8 sul portacolori della Baron Motorsport.

La lotta per il terzo gradino del podio assoluto e della Classe PRO è invece andata ad Axel Sartingen, che con la 488 del team Lueg Sportivo è riuscito a scavalcare quella della Kessel Racing condotta da Scheltema al giro 8 con un bell'attacco in fondo al rettilineo principale.

La Top5 annovera anche Christian Kinch con la Ferrari della Formula Racing.

"Alex Fox" transita sesto generale sotto la bandiera a scacchi, ma il ragazzo della SF Gran Est Mulhouse ha stretto i denti a lungo per tenersi dietro Willem Van Der Vorm (Scuderia Montecarlo) per vincere in Classe Am, replicando così il duello che li aveva visti contendersi il podio ieri in Gara 1.

Thomas Gostner termina invece ottavo assoluto recuperando posizioni con grinta dopo il caos del via, seguito da Simoncic, che ottiene la terza piazza della Classe Am.

In Top10 abbiamo anche Corinna Gostner con l'altra 488 della CDP-MP Racing, ma la ragazza ha sulla coscienza il testacoda del giro 12 che le è costato un paio di posizioni.

L'undicesimo posto vale la vittoria fra i piloti del North America a Brad Horstmann (Foreign Cars Italia), con dietro il rivale Kevan Millstein (Ferrari of San Diego), approfittando dei problemi in avvio di gara in cui è incappata Lisa Clark (Ferrari of Beverly Hills).

Rogers, Vyboh, Werner Genter (Moll Sportwagen Hannover) e Olander sono davanti alla statunitense fra il 13° e il 16° posto, mentre il fanalino di coda è Eileen Bildman (Ferrari of Long Island).

Ferrari Challenge - Misano: Gara 2 Coppa Shell