Ferrari, Pirelli: gran vittoria di Neubauer e Brunsborg in Gara 2

Thomas Neubauer e Christian Brunsborg sono i vincitori di una spettacolare Gara 2 del Ferrari Challenge-Trofeo Pirelli andata in scena sotto il sole di Misano.

Dopo la pioggia del mattino che aveva rimescolato le carte nella Qualifica 2, i raggi di "Apollo" si sono fatti largo tra le nubi asciugando il tracciato intitolato a Marco Simoncelli, dove le emozioni non sono mancate per tutti i 30' di corsa.

Al via il poleman Neubauer ha avuto un bel po' da fare per respingere un Emanuele Maria Tabacchi che fino alla curva 4 "Rio" ha tenuto testa al pilota del team Charles Pozzi-Courage, che ritrovandosi con la linea interna ha potuto girare per primo e restare al comando.

Tabacchi ha allargato per provare ad incrociare in accelerazione, ma John Wartique si è inserito soffiandogli il secondo posto; da qui in avanti sono state scintille fra i due fino alla bandiera a scacchi perché già al giro 2 il ragazzo della Rossocorsa è tornato in piazza d'onore superando il rivale, per poi provare a riprendere Neubauer.

Quest'ultimo ha controllato la situazione, con Wartique che non ha retto il passo dei due, ma al quinto passaggio una doppia uscita di scena di Claudinei Senhoreti (Ferrari of St. Lauderdale) alla "Variante del Parco" per un guasto all'anteriore destra, e di Frederik Paulsen (Formula Racing) in testacoda alla "Quercia" hanno causato l'ingresso della Safety Car.

Ripartenza al 7° passaggio con 17'30" da affrontare e Neubauer che ha tenuto alle sue spalle un Tabacchi in evidente voglia di sorpasso. Questi ha però sbagliato alla prima curva al giro 14 andando in testacoda e Wartique, che si era nuovamente staccato, ha ringraziato saltandolo immediatamente.

Con Neubauer a fuggire via indisturbato verso il successo, Wartique, Tabacchi e Fabienne Wohlwend si sono giocati il tutto per tutto nella tornata finale pur di salire sul podio.

Tabacchi ha passato di forza Wartique alla "Quercia", poi è andato largo cedendo ancora la posizione al pilota della Francorchamps Motors Luxembourg, che però si è visto affiancato dalla 488 #33 al "Tramonto". I due hanno proseguito appaiati anche nel "Curvone", con uno spettacolare Wartique ad accelerare meglio dell'avversario passandolo definitivamente.

In tutto ciò, la Wohlwend ha completato una fantastica rimonta dalla quinta posizione superando anch'essa Tabacchi e prendendosi un terzo podio meritatissimo, anche perché in precedenza la ragazza della Octane 126 era stata brava a sopravanzare Florian Mercx (Baron Motorsport) e Brunsborg.

Neubauer vince comodamente e viene seguito sul podio tutto di Classe PRO da Wartique e Wohlwend, nella volata finale che vede Tabacchi e Merckx terminare in Top5.

Brunsborg taglia invece il traguardo sesto con la Ferrari della Formula Racing, ma si porta a casa il successo della Classe PRO-Am battendo Matúš Výboh (Scuderia Praha) e Tommaso Rocca (Rossocorsa).

Il nono posto va a Cooper MacNeil (Ferrari Westlake), ottimo nella risalita dalle retrovie dopo una Qualifica negativa e migliore dei concorrenti della serie North America.

In Top10 troviamo anche John Dhillon (Team Graypaul), con dietro Nicolò Rosi (Kessel Racing), Hanno Laskowski (Riller & Schnauck) e Han Sikkens (HR Owen), il quale viene penalizzato di 5" per aver superato più volte i track limits.

Completano l'ordine con ritardi cospicui dovuti a rientri ai box per problemi in avvio Lucky Khera (Team Graypaul), Marco Pulcini (Rossocorsa-Pellin Racing) e Alessandro Cozzi (Formula Racing). Anche oggi non si è schierato David Gostner (CDP-MP Racing).

Ferrari Challenge - Misano: Gara 2 Trofeo Pirelli