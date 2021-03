Finali Ferrari: colpo di scena, Merckx è Campione Pirelli PRO

Colpo di scena alle Finali Mondiali Ferrari: Thomas Neubauer è stato escluso dall'ordine di arrivo della gara del Trofeo Pirelli, per cui il Campione 2020 della Classe PRO diventa Florian Merckx.

Il portacolori della Charles Pozzi-Courage aveva firmato una prestazione maiuscola nella corsa disputata questa mattina sul tracciato di Misano, aggiudicandosi vittoria e iride con un buon vantaggio sullo stesso Merckx.

Durante le verifiche tecniche, però, è emersa una irregolarità sulla 488 Challenge Evo del transalpino, il quale ha modificato il rivestimento interno dell'airbox con parti non fornite e omologate dalla Ferrari.

Il pilota e il team hanno ammesso le proprie colpe nel non aver comunicato tempestivamente l'operazione ai commissari, che quindi non hanno potuto far altro che escluderlo dalla graduatoria.

Ciò significa che Merckx è il nuovo Campione del Mondo PRO del Trofeo Pirelli, titolo che l'alfiere della Baron Motorsport si è guadagnato sul campo con una strenua difesa per tutti i 30' su una Fabienne Wohlwend incontenibile, la quale si ritrova in piazza d'onore.

Alle spalle della ragazza di Octane 126 sale Cooper MacNeil, a completare il podio al volante della Ferrari del team Westlake.

Finali Mondiali Ferrari - Misano: Classifica finale Trofeo Pirelli