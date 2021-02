Williams FW43B: shakedown a sorpresa a Silverstone

La Williams ha annunciato all'inizio del mese che avrebbe presentato la sua monoposto per la prossima stagione il 5 marzo, ma ha scelto di fare un test in pista prima dell'evento.

In un video teaser pubblicato sui social media, la Williams ha mostrato un passaggio della FW34B sul rettilineo di Silverstone, con la pista umida che però rendeva impossibile scorgerne le forme.

In ogni caso, la squadra di Grove è diventata la seconda a portare in pista la sua monoposto 2021, dopo che ieri a Silverstone era impegnata la McLaren con la MCL35M. Bisogna ricordare che queste sessioni di filming day limitano l'azione a 100 km, quindi a 17 giri del tracciato britannico.

Il video mostra anche Nicholas Latifi che dal muretto osserva il compagno di squadre George Russell in azione. Anche se la vettura era sfocata, la livrea sembra scursa, quindi in rottura con il passato recente. Anche se non bisogna dimenticare che in passato ha anche utilizzato una livrea blu navy nel pre-campionato, mostrando quella ufficiale solo alla prima gara.

Il 2021 rappresenterà la prima stagione completa per la nuova proprietà, dopo che il fondo di investimento statunitense Dorilton Capital ha acquistato la squadra di Grove lo scorso agosto, portando all'uscita della famiglia Williams.

Nonostante l'addio del fondatore e team principal Sir Frank Williams, il team ha scelto di mantenere le sue iniziali come sigla per la vettura, mantenendo una tradizione che era invariata fin dalla creazione del team.

La Williams è una delle tre squadre che ha scelto di aggiornare il nome della monoposto 2020, aggiungendo la denominazione "B" alla FW43 per riflettere il congelamento della maggior parte dello sviluppo imposto dalla pandemia del COVID-19.

Oltre al teaser della Williams, anche l'Alfa Romeo ha iniziato a creare interesse intorno al lancio della C41, previsto per il 22 febbraio, pubblicando sui social un'immagine in cui si vede in controluce la sagoma della vettura, alla quale ha aggiunto il messaggio: "Non manca molto per conoscerti".

La cosa curiosa è che se si prova a scaricare l'immagine per aumentare la luminosità e scorgere le forme della vettura, su questa appare la scritta: "Provaci ancora?!".