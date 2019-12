Test F1 Abu Dhabi: ecco la line-up completa

Dopo una giornata di pausa team e piloti di Formula 1 torneranno sul circuito di Yas Marina per i due giorni di test programmati dalla Pirelli. Anche se a ranghi ridotti (le prove si svolgono sempre con una sola monoposto per squadra) è prevista la presenza della maggioranza dei piloti titolari, richiesti dai team e dalla stessa Pirelli per la valutazione finale sugli pneumatici 2020.

Ci saranno comunque anche alcuni abbinamenti inediti e qualche ritorno, come quello di George Russell al volante della Mercedes. Il pilota Williams (ma junior Mercedes) nella seconda giornata sostituirà Lewis Hamilton dopo la decisione del team di lasciare libero il campione del Mondo.

Ferrari, Red Bull, McLaren, Racing Point e Alfa Romeo alterneranno i due piloti titolari, mentre in casa Renault è stato lasciato libero Daniel Ricciardo per permettere una full-immersion a Esteban Ocon, che sarà impegnato in entrambe le giornate.

In Toro Rosso ci sarà il ritorno dell’indonesiano Sean Gelael nella mattinata di domani, per poi proseguire con Kvyat e Gasly, mentre in casa Haas la seconda giornata sarà affidata a Pietro Fittipaldi.

Anche in Williams ci sono novità: domani aprirà Russell, poi nel finale di giornata passerà il testimone a Roy Nissany, venticinquenne pilota israeliano che il prossimo anno sarà in Formula 2. Nissany sarà in pista anche nelle prime ore di mercoledì, per poi cedere il volante a Latifi.