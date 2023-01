F1 | Stroll sull'arrivo di Alonso: "È una spinta in più per me"

Carica lettore audio

Da due volte campione del mondo, nel corso della sua lunga carriera Fernando Alonso si è guadagnato la reputazione di essere un pilota estremamente competitivo e spietato quando si tratta di raggiungere i suoi obiettivi in pista.

Ma mentre ci sono state occasioni in cui le sue tattiche hanno causato problemi politici all'interno delle squadre per cui ha corso, Lance Stroll crede che l'arrivo di qualcuno disposto a spingerlo al limite possa essere un aspetto positivo.

"Non è divertente quando vai in giro senza che nessuno ti sproni", ha detto il canadese interrogato da Motorsport.com sull'impatto dell'arrivo dello spagnolo.

"Penso che quello che vuoi in un compagno di squadra sia un ragazzo che sia al top. Significa che quando ottieni più di lui, sei davvero al top del tuo gioco, e viceversa".

"Quando non ottieni il massimo, non è che puoi semplicemente sederti e rilassarti. Devi provare a lavorare di più".

"Penso che sia quello che vuoi dal team alla fine della giornata, e anche che sappiano se vi state spingendo a vicenda, tirando sempre fuori tutto dalla macchina e dal pacchetto".

Stroll ha spiegato come non conoscesse Alonso così bene prima del suo arrivo all'Aston Martin, immaginando come potrebbe essere l'esperienza di lavorare al suo fianco.

"Abbiamo trascorso un po' di tempo insieme, chiacchierando e cose del genere sulle durante le drivers parade e tutto il resto. È un bravo ragazzo ed è un grande pilota, un grande talento", ha aggiunto Stroll.

"È sempre interessante ed eccitante quando qualcuno come lui, o come Seb [Vettel], arriva nel team e ha idee diverse, o guida in modo diverso, e forse vuole cose diverse in macchina".

"È sempre interessante sentire cosa hanno da dire piloti con quel tipo di esperienza. In questo senso, non vedo l'ora di averlo in squadra e lavorare con lui".

La lezione di Vettel

Lance Stroll, Aston Martin, Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Stroll ha trascorso due stagioni all'Aston Martin al fianco di Vettel. Il canadese crede di aver beneficiato dell'esperienza: "Penso che sia stato grandioso. È un pilota di grandissima esperienza e di grande talento. Un quattro volte campione, quindi questo dice tutto".

"È stato davvero molto divertente. Voglio dire, è stato un rivale in pista, ma penso che mi abbia davvero spinto a capire cose diverse, come come affrontare il fine settimana, come adattare la mia etica del lavoro ed essere un miglior pilota".

"Ho sicuramente imparato molto da lui in questo senso, solo guardando come gestisce le sue cose".

"Sicuramente ha anche aiutato a spingere la squadra in avanti e ha portato alcune idee dalla sua passata esperienza in altri top team, come Ferrari e Red Bull".

"Penso che sia stato fantastico. Inoltre, oltre a tutte quelle cose, è un ragazzo in gamba fuori dalla macchina. È super gentile. E questo rende le stagioni [passate con lui] più piacevoli."