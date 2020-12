Steiner: "Anche il 2021 sarà un anno difficile per la Haas"

Il team americano ha concluso il campionato al nono posto in classifica e senza dubbio questo risultato è arrivato anche a causa della scarsa potenza offerta dalla power unit Ferrari.

Considerando il congelamento delle monoposto 2020, che si vedranno in pista anche la prossima stagione, Gunther Steiner si è detto consapevole che anche il prossimo anno non si potrà sperare in un netto miglioramento.

L’altoatesino, però, spera che il nuovo motore Ferrari possa consentire alla Haas di poter fare qualche piccolo progresso.

“Sono certo che sarà un altro anno difficile anche se non so quanto sarà difficile, ma ci sono elementi che sono fuori dal mio controllo e spero che ci aiutino a migliorare”.

“Ovviamente noi dobbiamo lavorare duramente sulla vettura, spingerci al massimo durante questa breve pausa invernale. Questa è l’unica cosa che possiamo fare al momento, ma spero che qualcun altro possa darci una mano”.

Per cercare di contenere i costi la Haas non ha apportato alcun aggiornamento di rilievo sulla sua monoposto nel corso della stagione 2020 e questo ha influito notevolmente nel risultato finale.

In vista del 2021, però, il team americano ha programmato alcuni sviluppi che dovrebbero consentire alla scuderia di far vedere qualche progresso anche se Steiner si è mostrato scettico al riguardo.

“Stiamo lavorando duramente, ma è difficile esprimere un giudizio considerando che ci siamo messi sotto con questi aggiornamenti da circa 3 o 4 mesi. Il problema non è dipeso dal fatto che i nostri rivali abbiano portato numerosi sviluppi in pista, quanto dalla nostra necessità di dover tenere a freno i costi per gestire il budget”.

“Ad ogni modo credo che il prossimo anno sarà sicuramente difficile perché non abbiamo di base una vettura competitiva. La realtà, però, la scopriremo soltanto a Barcellona durante i test ed in Australi in occasione della prima sessione di qualifiche”.

“Cercheremo di fare del nostro meglio, ma non voglio fare promesse circa i progressi che riusciremo a fare. Spero solo di poter riuscire a recuperare un po' di terreno”.