Frank Williams dimesso dall’ospedale, torna a casa

Nel giorno della vigilia di Natale, arriva una bella notizia dal mondo della Formula 1. Dopo giorni di apprensione, finalmente Frank Williams è stato dimesso dall’ospedale, dove era stato ricoverato la scorsa settimana per motivazioni non rese note dalla famiglia.

Proprio nel comunicato diffuso la scorsa settimana, la famiglia Williams aveva chiesto riserbo e rispetto della privacy a seguito dell’annuncio del ricovero di Sir Frank, che si trovava in ospedale, ma in condizioni stabili. Non erano state diffuse ulteriori notizie circa lo stato di salute del fondatore del team britannico, ma oggi la famiglia scrive: “Siamo felici di annunciare che Sir Frank Williams è stato dimesso dall’ospedale e ora si trova a casa in via di guarigione”.

“La famiglia Williams – prosegue il breve comunicato – ci tiene a ringraziare tutti per il supporto durante questo momento difficile e augura Buon Natale e felice anno nuovo a tutti”. L’annuncio arriva tramite i profili social del team Williams, venduto proprio nel 2020 alla società d’investimento Dorilton Capital, ma ancora legato alla storica figura vincente che ha reso grande la squadra.

Williams, ormai considerato fra le leggende della Formula 1, ha portato il suo team a collezionare ben 9 mondiali costruttori e 7 piloti, diventando un grande protagonista di questo sport fra gli anni ’80 e ’90. Solo negli ultimi anni il fondatore della storica squadra ha iniziato a diluire gli impegni, delegando a sua figlia Claire, che pian piano ha preso il comando del team, fino ad agosto del 2020.