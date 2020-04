Sainz: "L'annullamento della stagione sarebbe un duro colpo"

Le prime nove gare della stagione sono già state cancellate o posticipate, con il Gran Premio di Francia e il Gran Premio del Belgio in dubbio anche a causa delle restrizioni imposte dai Paesi.

Sainz ha ammesso che un anno senza gare sarebbe molto difficile da digerire e avrebbe un impatto complessivamente molto negativo.

Ma il pilota della McLaren riconosce che la decisione di abbandonare la stagione sarebbe "pienamente comprensibile" se la situazione del COVID-19 continuasse a influenzare così tanto il mondo.

"Preferisco pensare che ci saranno meno gare piuttosto che immaginare che tutto sarà annullato", ha detto Sainz ai media spagnoli. "Annullare la stagione sarebbe un duro colpo, che sarebbe difficile da accettare".

"Se la situazione non fosse sotto controllo sarebbe del tutto comprensibile, ma avrebbe conseguenze molto negative per lo sport e per tutto ciò che lo circonda".

"Molti posti di lavoro sarebbero a rischio e questo non è mai un bene".

Ha aggiunto: "La F1 subirà le conseguenze di questa pandemia, come qualsiasi altro sport o attività commerciale. Questa situazione sta aiutando a far capire a tutte le squadre che devono fare uno sforzo, fare autocritica e accettare di cambiare le cose".

"Sono sicuro che con le regole che erano già state concordate e le decisioni che hanno preso in questi giorni, vedremo una Formula 1 più sostenibile".

"E' uno sport pieno di persone brillanti, grandi ingegneri e professionisti, con una grande infrastruttura e penso che possiamo essere un esempio per tutti per uscirne più forti".

Sainz ritiene che, se la stagione prenderà il via, sarà probabilmente composta da un numero di gare più vicino a 10 rispetto ai 18-20 che sperano i boss della F1.

"In questo momento si stanno valutando molte opzioni. Hanno già annunciato la cancellazione di alcuni Gran Premi come Monaco. I circuiti stradali hanno più difficoltà a causa di tutto il disordine che ne deriva e di quanto sia difficile adattare l'ambiente".

"Personalmente, penso che ci troviamo di fronte a una stagione più vicina a 10 gare - tra le 8 e le 14, direi - che a 20. Guardando la situazione, se si fa i conti, non c'è spazio per molto di più".

"Sono sicuro che la stagione sarà molto più breve di quanto diceva il calendario originale, forse anche con più di una gara sullo stesso circuito, probabilmente a porte chiuse e possibilmente correndo solo due giorni invece di tre".

"Sarà un campionato molto diverso da quello che abbiamo visto finora nella storia della F1".

Lo spagnolo si è detto contrario al concetto di "superseason" in stile WEC che si estenderebbe fino al prossimo anno.

"Penso che sia una stagione troppo lunga per decidere di fare una superseason. Dobbiamo cercare di avere la migliore stagione possibile per il 2020. Se alla fine dovremo passare a una superseason, sarà una decisione che sarà presa dalle autorità competenti. Nel caso, non mi piace l'idea".