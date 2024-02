MotoGP | Martin vede Marquez in lotta per vincere già in Qatar

Quest’anno, Marc Marquez guiderà la Ducati Desmosedici GP23 del team Gresini dopo aver lasciato Honda al termine di 11 stagioni. L’otto volte campione del mondo è stato al centro dell’attenzione nei primi test pre-stagionali a Sepang, dove ha concluso con il sesto crono dopo tre giorni di prove. Lo spagnolo è stato condizionato da alcuni problemi tecnici nella prima giornata che gli hanno fatto perdere del tempo in pista e ha ammesso che guidava la Ducati nello stesso modo in cui pilotava la RC213V, sostenendo di non essere così veloce come Jorge Martin o Pecco Bagnaia.

Tuttavia, il pilota del team Pramac sostiene che Marquez potrebbe essere in lotta per vincere già nella prima gara della stagione, che si terrà a Lusail nel fine settimana dall’8 al 10 marzo. Questa si svolgerà dopo gli ultimi test invernali, sempre in Qatar. Quando a Martin è stato chiesto se Marc fosse più o meno rapido di quanto si aspettasse a Sepang, ha risposto: “Si trova dove mi aspettavo, quindi è molto vicino e magari anche pronto per la vittoria in Qatar”.

Il vicecampione del mondo ha perso il titolo contro Pecco Bagnaia la scorsa stagione, dopo una lotta intensa fino all’ultima gara. Martin ha mantenuto la sua velocità anche nei test di Sepang, che ha concluso con il secondo crono, a soli 172 millesimi dal campione in carica.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Anche se Martin ha affermato di essere concentrato sul proprio rendimento nei tre giorni di prove, ha sottolineato quanto l’esperienza maturata l’anno scorso lo abbia preparato per il 2024: “Mi sento abbastanza forte. So che ora ho esperienza, sento anche di essere più preciso nei commenti, stiamo compiendo passi in avanti. La scorsa stagione avevo già la moto nuova e anche stavolta mi sono sentito bene. Abbiamo dovuto lavorare un po’ di più, ma alla fine siamo arrivati a una base migliore per cominciare”.

“Sono concentrato su me stesso, provo a migliorare le mie capacità e il mio stile di guida. Penso che il resto arriverà. Credo che l’esperienza del 2023 aiuterà molto, spero di essere di nuovo io il pilota che potrà provare a battere Pecco. Mi sento pronto a tutto. Ma questi test sono davvero difficili da analizzare, perché molti hanno già un gran ritmo però non sappiamo esattamente le gomme. Penso che non sarà una questione solo tra me e Pecco, ma tra molti altri piloti”, ha concluso il portacolori Pramac.