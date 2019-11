Renault, Prost ammette: "La situazione non è ancora stabile"

In recent weeks the focus has shifted from challenging McLaren for fourth place to securing fifth, in the face of a strong challenge from Racing Point and Scuderia Toro Rosso.

Nelle ultime settimane, l'attenzione della Renault si è spostata dalla caccia al quarto posto della McLaren alla difesa del quinto, dopo che Racing Point e Toro Rosso si sono fatte minacciose alle sue spalle.

Le speranze di acciuffare la McLaren hanno infatti subito un brusco stop a Suzuka, quando ha perso il sesto ed il decimo posto perché le due vetture sono state squalificate per un sistema di bilanciamento della frenata che è stato considerato illegale perché inteso come aiuto alla guida.

Ad Austin, Daniel Ricciardo si è guardagnato il premio di "primo degli altri" con il sesto posto, mentre Nico Hulkenberg ha chiuso nono. Dunque, c'è stato un altro doppio piazzamento a punti dopo quello del Messico.

La Renault ora ha 83 punti contro i 65 della Racing Poin ed i 64 della Toro Rosso quando mancano due gare alla fine della stagione.

"Non è finita, ma siamo sicuramente più tranquilli" ha detto Prost a Motorsport.com. "Quello che è successo quando abbiamo perso i punti in Giappone ha fatto una grande differenza, perché non solo noi abbiamo perso i punti, ma i nostri rivali ne hanno guadagnati".

"Almeno in questo finale di stagione stiamo mostrando qualcosa e questo fa bene al morale del team. Abbiamo avuto una stagione molto dura".

"Siamo stati molto bravi per la maggior parte della seconda parte di stagione, ma abbiamo perso qualcosa per incidenti alla prima curva o qualcosa del genere. Con un po' di fortuna in più, avremmo potuto lottare con la McLaren".

Prost ha ammesso che c'è voluto più tempo del previsto per ricostruire il team di Enstone, che la Renault ha acquistato alla fine del 2015.

"Sappiamo dove siamo, ma è molto diverso spiegarlo all'esterno. Perché stiamo cercando di costruire qualcosa, quindi ogni tanto si può perdere qualcosa. Non siamo ancora in una situazione molto stabile perché, come potete vedere, stiamo cambiando l'organizzazione interna".

"Ma continuiamo. Non sono affatto pessimista per il futuro, anche se ci vuole ancora un po' di tempo per arrivare davanti".

Prost poi ha sottolineato il buon lavoro che ha fatto la squadra ad Austin: "Questa gara dimostra che a volte ci può essere una bella differenza tra le qualifiche e la gara".

"Sapevamo che senza alcun incidente avremmo potuto battere la McLaren. Forse saremmo potuti rimanere fuori più a lungo con Nico, ma pensavamo che la strategia ad una sosta fosse buona".

"Quasi per tutti è stata una sorpresa doversi fermare ai box due volte. Questo è l'unico rimpianto, ma siamo contenti di aver piazzato due vetture a punti".