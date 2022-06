Podcast F1 | Kubica, quando il destino chiama due volte

Carica lettore audio

Tra le pagine del libro di storia del Gran Premio del Canada, vi sono vittorie e imprese indimenticabili. Per tanti protagonisti della Formula 1 questo appuntamento ha coronato il sogno della prima vittoria in carriera... in alcuni casi, l’unica vittoria in carriera.

Nel caso di Robert Kubica, però, il legame con il Paese della Foglia d’Acero rappresenta qualcosa di più di un primo posto.

In questa nuova puntata di Pillole di Motorsport, vi portiamo al Gran Premio del Canada del 2007: 15 anni fa, nel giorno del primo successo in carriera per il futuro sette volte Campione del Mondo, Lewis Hamilton, un pilota polacco esce miracolosamente indenne da un terribile impatto avvenuto a 230 km/h. 12 mesi dopo, quello stesso pilota polacco, su quella stessa pista, conquista la sua unica vittoria...in Formula 1. Quel pilota, è Robert Kubica.