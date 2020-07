F1: nubi sul GP di Spagna, ipotesi Silverstone-tris

Dopo il GP-bis, la stagione di Formula 1 2020 potrebbe vedere una tripletta di gare sulla stessa pista. Al momento il calendario del Mondiale 2020 vede la presenza confermata di nove eventi confermati, di cui tre già disputati.

La prossima sequenza di Gran Premi prevede la doppia tappa di Silverstone con a seguire il Gran Premio di Spagna sul circuito di Barcellona, gara fissata il 16 agosto. La situazione sul fronte Covid in Catalogna non è però delle migliori, e recentemente è stato ripristinato il lockdown nella provincia di Segrià, a meno di duecento chilometri da Barcellona.

La Formula 1 sta monitorando la situazione, valutando giorno dopo giorno l’evoluzione, e allo stesso tempo si sta lavorando su un piano ‘B’ nella malaugurata possibilità che non possano esserci le condizioni per il regolare svolgimento della tappa sul circuito di Catalunya.

Per un’eventuale sostituzione del Gran Premio di Spagna nella data programmata, l’unica chance sarebbe quella di una gara 3 a Silverstone, ipotesi circolata già domenica sera nel paddock dell’Hungaroring.

Anche se alcuni addetti ai lavori non hanno accolto molto favorevolmente questa possibilità, non sembrano esserci altre vie d’uscita qualora l’intenzione sia, come da programma, quella di essere in pista il 16 agosto.

Il tempo a disposizione per prendere una decisione è in realtà molto poco, visto che la prossima settimana le squadre dovranno già far rotta su Silverstone, e diventa essenziale per i piani logistici sapere se la permanenza sul circuito inglese sarà per due o tre Gran Premi.