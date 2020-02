L'Alpha Tauri prende vita: ecco il fire up del 6 cilindri Honda

L’Alpha Tauri ha preso vita. Quello che fino allo scorso anno era noto come team Toro Rosso, ha diffuso tramite i propri canali social il fire up della power unit Honda.

Nessuna immagine è stata filmata all’interno della fabbrica di Faenza, ma si è preferito realizzare un video digitale dove spicca il nome della power unit RA620H “elettrizzato” dal sound del 6 cilindri ibrido.

Per vedere la Alpha Tauri in tutto il suo splendore si dovrà attendere sino al 14 febbraio, giorno in cui sarà mostrata anche la Mercedes W11. Quando cadranno i veli si potranno finalmente ammirare non soltanto le linee della nuova creazione del team di Faenza, ma anche la nuova livrea.