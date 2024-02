F1 | Ricciardo non si nasconde: "Puntiamo alla Top 5 e podi"

Del nuovo corso di Visa Cash App RB Formula 1 Team ha stupito il nome - già piuttosto chiacchierato - e quello della nuova monoposto presentata oggi nel primo mattino italiano, la VCARB 01. Eppure il rischio di sentirne parlare a lungo nel corso della prima parte della stagione per un altro motivo, le prestazioni, sembra essere concreto.

La VCARB 01 è una macchina molto interessante (a tal proposito, potete leggere l'analisi tecnica della vettura fatta dai nostri Giorgio Piola e Franco Nugnes), ma, è chiaro, non ha ancora fatto un metro in pista e giungere a conclusioni affrettate sarebbe un errore.

Eppure da Las Vegas, sede della presentazione della livrea, Daniel Ricciardo ha avuto poche remore nel far sapere quali siano gli ambiziosi piani della squadra che ha ancora base a Faenza, nonostante il trasloco di parte del team da Bicester alla factory Red Bull di Milton Keynes.

"C'è un sacco di nuovo personale, alcuni grandi partner che stanno arrivando a bordo", ha detto Ricciardo a F1.com. "La squadra si è sempre presa sul serio, ma sento che questo è un altro passo avanti. Non si tratta più solo di una piattaforma per la Red Bull Racing, ma di un momento in cui possiamo lottare in prima linea a centrocampo".

"Mi piace quello che è successo, i cambiamenti che sono avvenuti. C'è qualcosa nella squadra, la mentalità è un po' diversa, una sorta di punto da dimostrare. È bello. È divertente".

VCARB 01 Photo by: Red Bull Content Pool

L'australiano non si è tirato indietro. Anzi. Ha parlato apertamente di Top 5 e, addirittura, di podi. Attenzione però, questo non è un pensiero peregrino. La VCARB 01 è nata con diverse componenti della superlativa Red Bull RB19 che ha dominato la passata stagione. Ecco perché le parole dell'esperto pilota ex Renault e McLaren sembrano più avvertimenti che sogni a occhi aperti.

"Bisogna puntare in alto, ma essendo in questo sport da così tanto tempo, si vuole rimanere realistici per non finire delusi", ha detto Ricciardo quando gli è stato chiesto cosa è possibile fare in questa stagione".

"I primi cinque posti dovrebbero essere un obiettivo e se riusciamo a raggiungere questa posizione, forse si presenterà qualche podio. Naturalmente vogliamo vincere, ma... credo che l'anno scorso abbiamo fatto dei passi avanti, facciamone altri".

"Se penso che i risultati nei primi cinque posti siano alla portata - e potrebbero esserlo nella prima metà della stagione? Mi piace pensare di sì".

Ricciardo ha anche affermato di aver passato l'inverno a prepararsi, più che a trascorrere il tempo di riposo ad aspettare. Le sensazioni provate alla fine della passata stagione hanno fatto da miccia per arrivare pronto alla nuova stagione, che - almeno nella prima parte - potrebbe regalare a Racing Bulls tante soddisfazioni.

"Personalmente, l'off-season non mi ha fatto sentire come se fossi stato sul divano. Sono rimasto mentalmente in gioco, quindi tornando in macchina non mi sembrerà di non aver guidato per qualche mese, quindi mi aspetto di tornare subito in pista".

"Direi che il modo in cui abbiamo sviluppato la vettura nella parte finale della scorsa stagione, e abbiamo sicuramente trovato alcune cose che all'inizio hanno funzionato per me, e poi penso che Yuki [Tsunoda] abbia trovato i punti di forza con il suo stile di guida, avendo un buon Abu Dhabi. Ci sono molti motivi per essere ottimisti in vista dell'inizio dell'anno".