F1 | Si apre l'era Racing Bulls: presentata la VCARB 01

Per presentare una nuova monoposto di un team che ha cambiato tanto, a partire dal nome, il palcoscenico di Las Vegas è il luogo ideale. Lo ha scelto Racing Bulls, meglio conosciuta come Visa Cash App RB Formula Ore Team, per far cadere i veli dalla sua VCARB 01.

Per la verità, al pari degli sfavillii offerti dalla città che sorge nel Nevada, anche la monoposto presentata da Racing Bulls era... finta. Un manichino utilizzato soprattutto per dare tanto spazio alla nuova livrea e, soprattutto, ai nuovi sponsor arrivati grazie al nuovo polo marketing nato a Milton Keynes, voluto fortemente da Red Bull.

Ma attenzione, se negli Stati Uniti l'unica cosa reale svelata è stata la livrea, possiamo comunque affermare che il team che continua ad avere base a Faenza ha rilasciato le foto della monoposto reale, scattate nello studio dedicato a questo genere di sessioni fotografiche.

La VCARB 01 non è tangibile, lo sarà il 12 febbraio nel corso del filming day che il team farà al Misano World Circuit Marco Simoncelli di Misano Adriatico e nella tre giorni di test invernali fissata anche quest'anno a Sakhir, in Bahrain, ma le forme sono quelle giuste.

Daniel Ricciardo, VCARB 01 Photo by: Red Bull Content Pool

La VCARB 01 si presenta con una livrea quasi antica nel concetto, nel senso che ricalca - come vi avevamo già anticipato la scorsa settimana - quella già utilizzata dalle ultime Toro Rosso prima di lasciar spazio alla denominazione AlphaTauri. Una livrea a base blu, con il nero che - finalmente - trova poco spazio in una Formula 1 sempre più votata al carbon black per risparmiare quanti più grammi possibili in una cura dimagrante così estrema da risultare in tanti casi eccessiva.

A rompere l'egemonia del blu ci pensano due strisce bianche bordate di rosso. La prima è apposta prima dell'abitacolo, in cui campeggia il nome Hugo. La seconda, una per parte, scatta proprio dai lati dell'abitacolo per terminare alla fine dei due bazooka, rimasti per espellere calore dalla power unit e indirizzare l'aria verso la beam wing.

Molto bello il torno argentato che trova ancora spazio sul cofano motore. Stesso colore dello sponsor Visa ben visibile sulle fiancate da modella, rastremate all'osso che sanno molto di dichiarazione d'intenti: non basterà fare meglio dell'anno scorso. L'obiettivo, e vedremo il perché, sarà molto più alto e ambizioso.

Cash App, secondo title sponsor di Racing Bulls, è visibile sulle paratie verticali dell'ala anteriore, sul profilo principale della stessa, sugli scivoli ai lati dell'abitacolo e sul primo profilo dell'ala posteriore, mentre Visa s'è presa la parte posteriore. Sul main plane c'è invece Orlen, proprio come sugli specchietto, sull'halo e sulle parti verticali del fondo tridimensionale che portano aria sotto lo stesso per creare l'effetto suolo.

Yuki Tsunoda, VCARB 01 Photo by: Red Bull Content Pool

Dal punto di vista tecnico stiamo parlando di una vera e propria monoposto nata dalle ceneri della favolosa Red Bull RB19. Le sospensioni sono solo uno degli elementi presi da Milton Keynes e portato sulla VCARB 01. Sotto la pelle - che, lo ripetiamo, sembra il vestito cucito addosso a una top model - ci sono tante altre componenti della monoposto dominatrice della stagione 2023 di Formula 1.

Le sospensioni pull-rod sono state prese diversi mesi fa. Il muso attacca sull'elemento principale dell'ala anteriore ed è scavato nella parte inferiore. L'airscope è praticamente quadrato, risultando più spigoloso rispetto alla passata stagione.

A impressionare sono le pance, diventate ancora più snelle rispetto alla passata stagione e aderenti alle componenti di motore e power unit. Non sono stati forniti indizi su sfoghi di raffreddamento della stessa, solitamente innestati nel cofano motore con le ormai classiche branchie. Per un'analisi tecnica approfondita della monoposto, vi rimandiamo a quella di Giorgio Piola e Franco Nugnes.

Uno dei pochi capi saldi rimasti dalla passata stagione sarà rappresentato dai piloti, con Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda che faranno di tutto per ben figurare e provare a meritarsi il secondo sedile della Red Bull 2025, quando, probabilmente, sarà lasciato libero dall'eventuale partenza di Sergio Perez.

Watch: Video F1 | Presentazione Racing Bulls: la VCARB 01

Grandi novità invece per quanto riguarda la squadra, con l'arrivo di Laurent Mekies nel ruolo di team principal al posto di Franz Tost. Non è il solo movimento di spicco fatto dalla squadra faentina. Nelle ultime settimane sono stati ufficializzati gli arrivi di Tim Goss come nuovo Chief Technical Officer e Guillaume Cattelani, che entrerà nel ruolo di vice direttore tecnico, riferendo a Jody Egginton.

Goss, però, entrerà nel team in maniera operativa dal mese di ottobre, dunque lavorerà principalmente sulla monoposto 2026 essendo stato in parte autore dei regolamenti della prossima era della Formula 1 dopo un anno di lavoro in FIA.

Il 2024 sarà per Racing Bulls, o meglio, Visa Cash App RB Formula One Team, una stagione dalle grandi ambizioni. Non ci si stupisca qualora le VCARB 01 dovessero riuscire a fare uno o più exploit all'inizio della stagione.

Racing Bulls VCARB 01: ecco la fotogallery