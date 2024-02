F1 | Racing Bulls: ecco la scheda tecnica della VCARB 01

Sul prestigioso e pittoresco Las Vegas Boulevard la Racing Bulls ha tolto finalmente i veli alla sua VCARB 01 che prenderà parte al Mondiale di Formula 1 2024.

La monoposto con inedita denominazione - Visa Cash App RB - verrà affidata ai confermati Daniel Ricciardo e Yuiki Tsunoda, seguiti dal neoarrivato Team Principal Laurent Mekies.

Per tutti i segreti e le curiosità dell'auto della Scuderia di Faenza vi rimandiamo al video dei nostri Giorgio Piola e Franco Nugnes; di seguito ecco alcune informazioni fornite dal team riguardo la sua creazione.

IL CONCEPT

Il concept delle attuali monoposto di Formula 1, introdotto nel 2022, si basa su una serie di cambiamenti fondamentali volti a migliorare la competizione e lo spettacolo. Il nuovo design mira a ridurre il fenomeno del "dirty air", cioè l’aria turbolenta lasciata dalla scia delle auto, che in passato rendeva i difficili i sorpassi.

IL TELAIO

È l’elemento centrale attorno al quale è costruita l’intera monoposto. Deve essere abbastanza rigido da mantenere l’integrità strutturale, ma sufficientemente flessibile per adattarsi a sollecitazioni e torsioni: un equilibrio che influisce sul comportamento dell’auto in pista. Il telaio è la struttura principale che protegge il pilota durante gli incidenti, per questo è progettato per superare severi crash test frontali, posteriori e laterali.

AERODINAMICA

Il fondo della monoposto è uno degli elementi più importanti del suo pacchetto aerodinamico. Oggi si parla infatti di vetture “a effetto suolo”, perché è proprio lì che si genera circa il 50% dell’intero carico prodotto dall’auto! La restante parte viene generata dall’ala anteriore e dalla posteriore. Per motivi di sicurezza, il regolamento tecnico 2024 ha imposto la riduzione del numero e del peso dei rinforzi in metallo montati sul Floor Edge Wing, ossia la parte più esterna di questo elemento.

PNEUMATICI

Le gomme Pirelli da 18” hanno una spalla bassa che le rende meno inclini al surriscaldamento, così da dare la possibilità ai piloti di spingere di più e più a lungo. Mescole e strutture degli pneumatici restano invariate rispetto al 2023. La gamma Pirelli 2024 prevede cinque mescole slick: la C1 è la più morbida, mentre la C5 la più dura. In pista gli appassionati continuano comunque a vedere la classica distinzione in colori: rosso per le “Soft”, giallo per le “Medium” e bianco per le “Hard”. Per le gare bagnate rimangono le Intermedie verdi e le Full Wet blu.

Yuki Tsunoda, VCARB 01 1 - 14 Foto di: Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda, VCARB 01 2 - 14 Foto di: Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda, VCARB 01 3 - 14 Foto di: Red Bull Content Pool Daniel Ricciardo, VCARB 01 4 - 14 Foto di: Red Bull Content Pool Daniel Ricciardo, VCARB 01 5 - 14 Foto di: Red Bull Content Pool Daniel Ricciardo, VCARB 01 6 - 14 Foto di: Red Bull Content Pool VCARB 01 7 - 14 Foto di: Red Bull Content Pool VCARB 01 8 - 14 Foto di: Red Bull Content Pool VCARB 01 9 - 14 Foto di: Red Bull Content Pool Daniel Ricciardo, Racing Bulls 10 - 14 Foto di: Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda, Racing Bulls 11 - 14 Foto di: Red Bull Content Pool Daniel Ricciardo, Racing Bulls 12 - 14 Foto di: Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda, Racing Bulls 13 - 14 Foto di: Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, Racing Bulls 14 - 14 Foto di: Red Bull Content Pool

RACING BULLS VCARB01 - SCHEDA TECNICA

Nome ufficiale: VCARB 01

Motore: Honda RBPTH002

Telaio: Visa Cash App RB Formula One Team - monoscocca in fibra di carbonio composito

Sospensione anteriore: Red Bull Technology - bracci in carbonio composito, trackrod, montanti, rocker sospensioni, barre di torsione e ammortizzatori

Sospensione posteriore: Red Bull Technology - bracci in carbonio composito con barre di torsione interne e ammortizzatori

Condotti dei Freni: Visa Cash App RB Formula One Team – anteriori e posteriori

Sterzo: Red Bull Technology – servo-assistito

Cambio: Red Bull Technology – scatola in carbonio composito montata longitudinalmente, attivata idraulicamente, a 8 rapporti

Differenziale: Multiplate ad azionamento idraulico

Frizione: Multiplate in carbonio ad azionamento idraulico

Scarichi: Red Bull Powertrains

Impianto frenante: Visa Cash App RB Formula One Team /Red Bull Technology

Sedile pilota: Visa Cash App RB Formula One Team - in fibra di carbonio composito specifico per il pilota

Gomme: Pirelli

Sistema alimentazione: Visa Cash App RB Formula One Team

Peso totale: 798 kg