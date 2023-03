La F1 incontra il calcio: partnership di 15 anni con il Tottenham

Carica lettore audio

Il tracciato sotto alla tribuna sud dell'impianto da 63.000 posti aprirà quest'anno ai kart elettrici e, una volta completato, diventerà la pista indoor più lunga di Londra.

Otterrà l'accreditamento della National Karting Association, il che significa che potrà essere utilizzata come sede di campionati nazionali, mentre gli Spurs creeranno una loro accademia per piloti.

Secondo quanto riferito, la F1 e il club "realizzeranno anche attività educative per le scuole, per coinvolgere i giovani nel motorsport e mostrare le opportunità di carriera ed i percorsi in aree come l'ingegneria e lo sviluppo di software".

Inoltre la partnership contempla un programma volto a favorire le carriere delle donne e delle minoranze all'interno dell'industria del motorsport.

Il presidente degli Spurs, Daniel Levy, ha dichiarato: "Da quando abbiamo costruito questo stadio, la nostra ambizione è sempre stata quella di vedere fino a che punto possiamo spingerci nell'offrire esperienze di livello mondiale che attraggano persone da tutto il mondo per tutto l'anno".

"Siamo riusciti a portare a Londra i più grandi nomi dello sport e dell'intrattenimento. Siamo estremamente entusiasti di ciò che questa partnership a lungo termine con la F1 porterà alle nostre comunità globali, nazionali e locali".

La partnership tra la F1 ed il club aprirà anche la strada ad una collaborazione sulle iniziative di sostenibilità, con il campionato che si impegna a essere a zero emissioni di carbonio entro il 2030, un decennio prima dell'obiettivo degli Spurs.

L'amministratore delegato della F1, Stefano Domenicali, ha aggiunto: "Continuando a far crescere il nostro sport, la collaborazione con marchi di fama mondiale come il Tottenham Hotspur ci permette di portare la Formula 1 e il motorsport a un pubblico nuovo e diversificato".

"I nostri due marchi hanno una visione condivisa per creare opportunità di carriera che cambiano la vita, promuovere la diversità e l'inclusione, come attraverso la F1 Academy recentemente annunciata, e guidare la sostenibilità ambientale: la nostra partnership innovativa darà vita a tutto questo".

Non è la prima volta che la Formula 1 ed il calcio incrociano i loro mondi: tra il 2012 ed il 2016, per esempio, il Chelsea aveva sponsorizzato la Sauber.

Il Tottenham invece era tra le squadre che partecipavano alla Formula Superleague, una serie per monoposto che è andata in scena dal 2008 al 2011, nella quale si sfidavano proprio alcuni tra i principali club di calcio del mondo. Tra le altre cose, nel 2009 si era anche piazzato al secondo posto alle spalle del Liverpool, quando a difendere i suoi colori era Craig Dolby.