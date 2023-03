F1 | Alunni Bravi: "Io in Ferrari? Spero un giorno Sauber lotti con loro"

Carica lettore audio

C’è un’Italia che si fa strada. Dopo molti anni trascorsi lavorando in ruoli di responsabilità lontani dai riflettori, Alessandro Alunni Bravi da inizio stagione è stato nominato team representative dell’Alfa Romeo. A spiegare il nome non usuale della carica è lui stesso, ma di fatto è il team principal della squadra svizzera, e ricoprirà molti degli incarichi che fino allo scorso dicembre erano affidati a Frederic Vasseur.

Avvocato con lunga esperienza nel motorsport, ma non solo, perché Alunni Bravi ha diretto squadre, gestito piloti e fatto parte di strutture organizzative, maturando un’esperienza che gli permette a quarantotto anni di avere un’invidiabile visione d’insieme. Insieme ad Andreas Seidl costituisce il tandem che dovrà guidare la squadra nel quotidiano ma con un occhio verso un futuro di alto livello, quello legato all’arrivo dell’Audi.

Iniziamo da un addio. A dicembre Fred Vasseur ha lasciato la squadra. Che ripercussioni ci sono state in seguito a questa partenza?

“Credo che per qualsiasi squadra il cambio del team principal sia sicuramente un momento importante, è un ruolo che ha un peso specifico notevole nella gestione di tutte le attività. Oggi le squadre di Formula Uno sono strutture molto complesse, il contributo di ogni persona è importante, ma è chiaro che alcune figure hanno un peso rilevante. Dal mio punto di vista Fred è un grandissimo professionista, così come una persona che stimo moltissimo dal punto di vista umano, ho avuto l'opportunità e la fortuna di poter lavorare con lui per molti anni e la sua partenza ha significato molto sia dal punto di vista professionale che personale. Ma questo non toglie che, come Sauber Group, abbiamo saputo fare una scelta che ritengo molto importante puntando su Andreas Seidl, un professionista di altissimo livello che vanta esperienze in organizzazioni importanti come Porsche e McLaren. Avere con noi una persona del suo spessore è sicuramente il miglior modo per dimostrare qual è la nostra visione del futuro”.

Ha colpito un po' la denominazione del tuo ruolo, Team Representative…

“Oggi in Formula Uno ci siamo abituati ad avere a che fare con tanti nomi che identificano dei ruoli. Ricordo quando non esistevano team manager o team principal perché a decidere tutto erano i fondatori, i proprietari delle squadre che svolgevano molte le funzioni in sede come in pista. Le mie origini sono di Passignano sul Trasimeno, e ricordo bene Enzo Coloni proprietario dell’omonimo team che di fatto era team principal, direttore commerciale, ed anche ingegnere di pista! Poi la Formula 1 si è evoluta con l'ingresso dei costruttori e abbiamo iniziato ad avere molte figure di responsabilità poiché è diventato impossibile racchiudere tante competenze in una singola persona. Abbiamo un progetto molto importante che richiede un lavoro di gruppo e quindi un approccio diverso dal punto di vista organizzativo. Il mio ruolo è quello di rappresentare il team nei rapporti con FIA, promotore, media e partner, poi c’è Xevi Pujolar che è il nostro responsabile delle operazioni tecniche e Beat Zender che è ricopre il ruolo di direttore sportivo. Quindi il lavoro è suddiviso tra tre persone, che operano fianco a fianco. Non abbiamo volutamente utilizzato il termine team principal proprio per la volontà di far comprendere a tutti che c’è un lavoro di squadra, non un ‘one-man show’”.

Alessandro Alunni Bravi, Alfa Romeo F1 Team Managing Director and Team Representative Photo by: Alfa Romeo

In occasione del lancio della nuova monoposto avete lanciato un messaggio chiaro, ovvero che fino al prossimo 31 dicembre continuate ad essere il team Alfa Romeo. Ma è innegabile che la vostra struttura ha iniziato una fase di transizione importante, caratterizzata anche da investimenti che saranno fatti in azienda. Si avverte nel team questa fase di cambiamento?

“La nostra volontà di parlare di Alfa Romeo si basa su due concetti molto importanti. Come Alfa Romeo abbiamo avviato nel 2018 un percorso importantissimo per la Sauber, un programma che ci ha permesso di poter contare su una collaborazione con un brand di grande prestigio come Alfa Romeo sia in pista che fuori, ed un esempio sono stati i progetti di collaborazione tecnica che abbiamo sviluppato nel campo delle vetture di serie con la GTA e GTAM. Il nostro futuro lo costruiamo ogni giorno con le scelte che facciamo, poi è chiaro che c'è una visione a lungo termine che tutti noi conosciamo e su cui lavoriamo parallelamente, ma ciò che conta di più è ottenere i risultati in pista per tutti i nostri partner ma anche perché questo è il miglior modo per costruire il futuro. Come detto, c’è un piano parallelo su cui stiamo lavorando perché dobbiamo crescere in ogni area se vogliamo raggiungere certi traguardi”.

Che obiettivi vi siete dati per questa stagione? Puntate a confermare il sesto posto ottenuto nel mondiale costruttori 2022 o puntate a qualcosa di più?

“Il sesto posto dello scorso anno è arrivato al termine una stagione che ci ha visto partire molto bene, poi abbiamo avuto un calo di rendimento nella parte centrale della stagione e siamo riusciti a recuperare nelle fasi finali. Questo non lo considero un punto di partenza né un punto d'arrivo, dobbiamo lavorare per confermarci, per avere stabilità, migliorando quelle aree in cui sappiamo essere più deboli. Nel 2022 non è emersa un’area critica in particolare, ma sappiamo di dover crescere nel complesso, intendo area tecnica, organizzativa e commerciale, ma oggi è difficile dire se ciò avrà come risultato un miglioramento della posizione finale, la competizione è fortissima e ci sono squadre che si sono rafforzate molto".

Sul fronte piloti che programmi avete? Bottas resta il punto fermo su cui procederà il progetto o ci sono anche altre opzioni?

“Non abbiamo preoccupazioni legate ai piloti. Crediamo di avere una coppia molto forte, riteniamo il binomio Valtteri-Zhou perfetto per la nostra squadra, lo scorso anno sotto molti aspetti erano due esordienti nel team, quindi in questa stagione beneficeremo dell’esperienza che hanno fatto nel 2022. Valtteri si è integrato benissimo, e non era un passaggio scontato visto che proveniva da una realtà come Mercedes in cui ha lottato per i titoli mondiali. Ha dato un contributo importantissimo, sia in pista che fuori, ed anche Zhou ha confermato a tutti coloro che non lo credevano un pilota da Formula 1 che si sbagliavano. Ha ottenuto punti nella sua prima gara, iniziando un percorso di crescita non semplice perché le nostre performance nella fase centrale della stagione sono calate. Ci aspettiamo con entrambi di continuare il lavoro fatto insieme lo scorso anno, posso confermare che oggi i piloti sono uno degli elementi di forza della nostra squadra, non è un'area sotto osservazione. Poi guardando nel lungo periodo sono in tanti a porci questa domanda, ma è davvero troppo presto anche solo per ipotizzare qualcosa”.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Photo by: Alfa Romeo

Qual è la vostra posizione in merito al potenziale ingresso in Formula 1 di un undicesimo team?

“Siamo al fianco della FIA. La Federazione Internazionale ha avviato un processo di valutazione delle strutture interessate ad entrare ed avrà tutti gli elementi per valutare la miglior candidatura ad entrare in Formula 1 nell’interesse tutti. Credo che il passaggio importante sia assicurarsi che un eventuale nuovo ingresso porti dei benefici a tutto il sistema Formula 1, per quella che è la struttura attuale del concorde agreement è importante che qualsiasi scelta riconosca il valore e gli investimenti fatti dalle squadre presenti nel paddock, mantenendo gli equilibri finanziari e la sostenibilità del nostro modello di business”.

Quando ti è stato proposto di occupare il tuo nuovo ruolo, hai accettato subito o ti sei preso del tempo per valutare il tutto?

“Ci ho pensato molto perché è un ruolo importante di cui sento la responsabilità, nella vita bisogna avere ambizioni ma anche essere umili, chiedersi sempre se si possano affrontare queste responsabilità, se ci si sente all'altezza del ruolo. Devo dire che al di là della mia decisione ho sentito forte la volontà della proprietà e di Andrea Seidl di darmi fiducia, e questo è stato fondamentale”.

Avresti mai immaginato di ritrovarti un giorno in questo ruolo?

“Non l’avrei immaginato perché il mio percorso professionale è stato diverso, ho sempre lavorato dietro le quinte, prima come avvocato in varie squadre e per diversi piloti, poi come manager e managing director, quindi mi sono sempre visto lontano dalle luci dei riflettori, impegnato nel nella gestione quotidiana della squadra. È chiaro che questo nuovo ruolo mi dà visibilità, ma penso non cambierà il mio approccio, sono abituato ad essere molto pratico, mi è richiesto un contributo e come per tutte le altre persone che operano nella squadra cercherò di farlo al meglio. La mia soddisfazione personale, che spero di poter avere alla fine della stagione, sarà il rispetto e la fiducia delle persone che lavorano con me”.

In questo momento ci sono team principal italiani in Alfa Romeo, Haas e McLaren, ma siamo a quota zero sul fronte piloti…

“Conosco molto bene l'ambiente del kart internazionale, l’Italia da moltissimi anni è il riferimento mondiale in questa disciplina come qualità delle strutture, ma sul fronte piloti è un’altra storia. Prendiamo ad esempio il tennis, in questo sport l’Italia per anni non ha avuto una rappresentanza di peso, mentre oggi può vantare una generazione di grande valore, con Sinner, Sonego e Berrettini, ed anche nel motorsport ci sono sempre stati dei cicli. Dobbiamo dare tempo ai nostri giovani di arrivare, uno su tutti è Kimi Antonelli, un talento straordinario, ma non c'è una ragione particolare per la quale oggi non ci sono piloti italiani in Formula 1. Bisogna lavorare per creare le condizioni che permettano ai giovani italiani di esprimersi al meglio, e non intendo solo le opportunità finanziarie. Sono convinto che i buoni piloti trovano sempre supporti al di là della loro nazionalità, soprattutto oggi in uno scenario che vede tutti i team di Formula 1 investire nei loro programmi ‘junior’. Non è una questione di supporti ma di cultura, preparazione e capacità nel fare le scelte giuste, uscendo dal proprio piccolo orto e andando a misurarsi nei campionati più competitivi, si cresce andando dove la competizione è altissima non dove si può avere una vita facile, e questo vale per i piloti, per i manager e per tutti i professionisti del settore”.

Quando è stato annunciato Vasseur come nuovo team principal Ferrari ci sono stati dei rumors in merito ad un tuo possibile passaggio a Maranello. Solo speculazioni?

“La Ferrari è un obiettivo per molti addetti al lavori, quindi dire che la Ferrari non sia un obiettivo per me sarebbe soltanto dare una risposta evasiva e non sono abituato a dare risposte evasive. Ma in questa circostanza non ci ho pensato perché ho grandissimo rispetto per la nostra proprietà e per un progetto nel quale sono stato coinvolto dall'inizio. Credo di avere una grande opportunità in Sauber che vorrei portare avanti, e che in questo momento il gruppo ha bisogno di stabilità e di continuità, così come di poter contare su persone che hanno messo al primo posto gli interessi dell'azienda anche di fronte a quelli che possono essere a volte obiettivi personali. Fred è un amico e gli auguro il meglio, ma voglio augurare a noi di essere un giorno rivali della Ferrari e di poter combattere in pista per gli stessi obiettivi”.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Photo by: Alfa Romeo