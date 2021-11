Fotogallery F1 | l'avvincente Sprint Qualifying a Interlagos

F1 | Alfa Romeo: perché sempre a Giovinazzi?

Il Gran Premio del Messico è stata una sorta di via Crucis per Giovinazzi. Antonio, scattato ottimamente, ha conquistato al via la sesta posizione per poi scalare in settima dopo l'attacco della Ferrari di Sainz. Da qui, la scelta strategica del team di fermarlo prima della concorrenza, con risultati che si sono rivelati più che discutibili...