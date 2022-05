F1 | Wolff: "A Miami lampi della vera W13. Il Mondiale è lungo"

Carica lettore audio

Al Montmelò di Barcellona, durante la prima sessione di test invernali, Mercedes si era presentata con una versione convenzionale della W13 - solo che all'epoca nessuno avrebbe potuto immaginarsi ciò che poi si vide nei test di Sakhir - e ora ci torna con una W13 molto diversa. Lo è sia dal punto di vista delle forme che da quello delle prestazioni. Ma anche dal punto di vista delle aspettative.

Partita per continuare il filotto di titoli Mercedes che dura dall'ormai lontano 2014, la W13 ha subito palesato enormi difficoltà sin dalle prime gare della stagione 2022 di Formula 1. Il porpoising, fenomeno che si è verificato su tutte le monoposto 2022 a effetto suolo, è il tallone d'Achille più grande, che insegue e frena le Frecce tornate d'Argento anche in determinate tipologie di curve.

Per ovviare a questi problemi, il team diretto da Toto Wolff lavora ormai da diverse settimane nella correlazione dati tra simulatore e pista per cercare di trovare soluzioni ai problemi. Stando a quanto affermato dal team principal austriaco, i lampi fatti vedere dalle W13 nel corso delle prove libere di Miami lasciano ben sperare per il futuro.

"In quanto a prestazioni sappiamo di avere la terza miglior vettura del lotto e a Miami abbiamo ottenuto il massimo di punti possibili. Durante le prove del venerdì a Miami, la W13 ha mostrato lampi del suo vero potenziale. Abbiamo continuato a sperimentare con l'assetto, abbiamo montato alcune nuove componenti e queste ci hanno fornito risposte e indicazioni sulle direzioni da prendere".

"A Brackley abbiamo lavorato sodo per analizzare i dati del GP di Miami e trasformarli in miglioramenti per il GP di Spagna, a Barcellona. Avendo già girato su quella pista nei test invernali, anche se la vettura si è evoluta molto da allora, sarà un buon posto per correlare le informazioni che abbiamo sulla vettura attuale e speriamo di riuscire a fare un altro passo avanti".

Il Circuit de Catalunya-Barcelona è un luogo perfetto per conoscere difetti e virtù delle monoposto, ma anche per cercare di capire se le evoluzioni realizzate siano la strada giusta per far progredire le monoposto.

"La pista di per sé è buona, mette alla prova ogni aspetto della vettura. Non è mai stata ideale per i sorpassi, quindi sarà interessante vedere come questa generazione di monoposto influenzeranno lo spettacolo in Spagna".

"Se parliamo in termini cestistici, andiamo a Barcellona alla fine del primo quarto di gioco. Sappiamo che, una volta tradotte le conoscenze acquisite in pista per ciò che riguarda le nostre prestazioni, resta ancora tanto da giocare", ha concluso un fiducioso Wolff.

Nei giorni scorsi Mercedes ha fatto sapere che Barcellona potrebbe essere un vero spartiacque per la propria stagione. Qualora le W13 si rivelassero migliorate, allora il progetto "pance zero" fatto partire nei test di Sakhir avrebbe una prosecuzione. Viceversa, l'idea potrebbe essere definitivamente abbandonata anche in vista della progettazione della W14, la vettura del prossimo anno.