F1 | Williams: ecco perché manca il logo Senna sulle auto

Carica lettore audio

C’è stato un grande disappunto questo pomeriggio quando sono caduti i veli che coprivano quella che si pensava fosse la nuova Williams FW44.

Quando il confermato Nicholas Latifi e la new entry Alexander Albon hanno mostrato la monoposto online, subito ci si è resi conto che le forme della vettura erano le stesse della Red Bull RB18: quelle della showcar abbellite dalla livrea 2022.

Superata la delusione iniziale, a colpire è stata la nuova colorazione adottata dal team britannico per questa stagione. Via la pasticciata livrea blu, bianco e gialla che ha ornato la monoposto 2021, ecco che per la vettura ad effetto suolo è stato scelto un ben più elegante blu metallizzato con accenni rossi ed azzurri.

Oltre alla penuria di sponsor, però, un dettaglio ha stupito: l’assenza sul muso dell’ormai classico logo con stilizzata la S di Ayrton Senna.

Sin dal 1995 sulle monoposto della scuderia fondata Sir Frank era sempre apparso l’adesivo che ricordava il tre volte campione del mondo tragicamente scomparso ad Imola il primo maggio 1994. Da quest’anno, però, questa consuetudine è stata interrotta.

A margine del lancio della livrea, Jost Capito ha spiegato il perché della decisione di rimuovere il logo dalla monoposto.

Williams FW44 Photo by: Williams

“Vogliamo andare avanti e proiettarci nel futuro” ha dichiarato Capito. “Abbiamo una nuova vettura per una nuova era della F1 ed abbiamo anche rinnovato il nostro museo dove c’è una zona speciale dedicata ad Ayrton”.

“Dobbiamo guardare avanti e non mostrare più ai piloti la “S” di Senna per ricordagli cosa è accaduto ogni volta che salgono in macchina. Adesso è il momento per la squadra di voltare pagina, essere grati ad Ayrton ed onorare la sua memoria nello spazio dedicato nel museo”.

La decisione presa dal team principal della Williams non è stata concordata con la famiglia del brasiliano, ma Capito ha sottolineato che, nonostante l’assenza del logo sulle monoposto, la squadra vuole rafforzare la collaborazione con la fondazione Senna.

“Non ci siamo consultati con la famiglia, ma stiamo lavorando con la fondazione e aumenteremo gli sforzi per implementare il nostro supporto”.

“Credo che molte persone trarranno beneficio da questo. Dobbiamo ancora finalizzare gli ultimi dettagli, ma penso che sia davvero un ottimo programma”.

Logo di Senna sull'ala anteriore della Williams FW42 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images