F1 | Tsunoda parte dalla pit lane. Max e Leclerc salgono in griglia

F1 | Ferrari: la sfiga di Leclerc ci vede bene dalla visiera di Max

Charles è stato costretto a rientrare in pit lane perché una visiera a strappo di Verstappen ha occluso una presa d'aria dei freni. Cosa sarebbe successo se l'episodio fosse accaduto fra i due contenenti al titolo separati da pochi punti e non da 98 lunghezze? Il monegasco, oltre ad aver fatto una sosta in più, ha pagato una penalità di 5 secondi che gli è costata una posizione perché ha superato di 0,1 km/h la velocità in corsia box all'ultimo pit. Non è stato un suo errore, ma un problema dei sensori andati ko.