F1 | Ferrari: l'ala scarica bocciata è un campanello d'allarme?

Cosa sta succedendo alla Ferrari? Non lasciamoci condizionare dal fatto che Carlos Sainz scatterà dalla pole position del GP del Belgio, per cui bisognerebbe guardare al pomeriggio con estrema fiducia e ottimismo.

Le prestazioni di Max Verstappen con la Red Bull nel giro secco hanno lasciato l’amaro in bocca ai piloti della Scuderia che in qualifica si aspettavano una performance decisamente superiore dalla F1-75. Come in Ungheria in gara, anche in Belgio la rossa ha mostrato di soffrire le temperature molto basse (15 gradi di aria e 20 di asfalto), pagando un gap prestazionale dalla Red Bull che è diventato importante, vistoso, per non dire esagerato, rispetto a quello che abbiamo visto nel corso della stagione fino a oggi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

I 632 millesimi che hanno scavato un solco fra Verstappen e Sainz sono un distacco preoccupante. Se a completare il quadro ci mettiamo i quasi nove decimi rimediati da Charles Leclerc con una F1-75 dotata di un motore fresco a zero chilometri e con l’ibrido evoluto, beh diventa chiaro che bisogna riconoscere a Max la capacità di aver fatto una grande differenza con una Red Bull che a Spa-Francorchamps vola, ma è altrettanto chiaro che in Vallonia è mancata la rossa.

La Ferrari non ha confermato in pista i dati positivi delle simulazioni che davano la F1-75 molto competitiva sui saliscendi nei boschi delle Ardenne. Qualcuno di Maranello ha lasciato intendere che i tecnici hanno lavorato meno per il giro secco con il freddo e più per la gara con condizioni climatiche più favorevoli per un sole che dovrebbe essere più caldo.

È possibile e avremo modo di scoprirlo durante la corsa che scatterà alle 15:00, ma i segnali che sono emersi dalle prove libere non sono stati affatto incoraggianti, confermati da una qualifica che ha lasciato i due piloti molto insoddisfatti.

La mancanza di grip per il fresco ha tarpato le ali alla Ferrari che ha perso anche lo scettro di essere la monoposto più competitiva nelle curve lente, surclassata nel T2 dalla RB18 dell’olandese.

Ferrari F1-75: sopra l'ala molto scarica bocciata e sotto quella tipo Baku deliberata per qualifiche e gara Photo by: Giorgio Piola

La squadra del Cavallino ha portato due ali posteriori per SPA-Francorchamps: alla versione rivista e corretta già vista a Baku ha fatto seguito il debutto di una versione ancora più scarica priva di cucchiaio, con un profilo principale rettilineo quasi piatto.

Senza la necessaria aderenza, quell’ala utile a cercare velocità massime più vicine a quelle Red Bull (con la scia di Leclerc, Sainz in qualifica è arrivato a 342,2 km/h alla speed trap del rettilineo del Kemmel), ma Verstappen senza alcun risucchio ha toccato i 339,9 km/h) è stata rimessa nel cassetto, deliberando la versione tipo Baku, più resistente.

Verrebbe da dire che per la prima volta nel campionato, uno sviluppo portato in pista non ha dato i risultati visti in simulazione e in galleria del vento. La domanda a cui rispondere è semplice: l’ala posteriore piatta non ha funzionato per le condizioni climatiche avverse alla rossa o, semplicemente, era una configurazione inadatta a Spa-Francorchamps.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, sbatte in FP3 e causa la bandiera rossa Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

La gara dovrà dare delle risposte molto chiare, perché anche la nuova power unit di Leclerc non ha mostrato il potenziale che ci si aspettava, come se il monegasco disponesse di un’unità non dissimile da quella usata dal compagno di squadra, Sainz. Il crash alla fine delle prove libere di sabato può aver tolto un po' di convinzione in Charles per la qualifica, perché la rossa è parsa più nervosa del solito con un retrotreno più instabile del previsto.

Le risposte a questi quesiti saranno importanti per interpretare anche i prossimi appuntamenti di Zandvoort e Monza, in quello che è un trittico di GP senza respiro…