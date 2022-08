F1 | Red Bull: il telaio leggero debutta solo a Singapore

Carica lettore audio

Dopo le anticipazioni, arrivano anche le conferme: la Red Bull ha crashato il nuovo telaio della RB18, ma la squadra di Milton Keynes non ha usato la scocca alleggerita a Spa-Francorchamps. Una fonte autorevole del team di Milton Keynes ha ammesso che la soluzione omologata dopo i crash test farà il suo debutto solo in occasione del GP di Singapore nel weekend del 2 ottobre.

La Red Bull porterà in pista questa importante aggiornamento quando mancheranno sei appuntamenti alla fine della stagione: in Red Bull Technology sono impegnatissimi per approntare tre scocche in tempo per la trasferta di Marina Bay. Oltre al telaio per Max Verstappen ci sarà quello destinato a Sergio Perez e una scorta.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Erik Junius

Nel team campione del mondo non hanno esitato a investire una parte dei soldi scaturiti dall’extra-budget concesso dalla FIA per compensare la diminuzione del potere di spesa con l’aumento drammatico dell’inflazione che in Gran Bretagna ha giù bucato il 10 per cento su base annua, provocando la sorpresa dei team avversari dal momento che la Red Bull aveva messo in atto un “piagnisteo” nel quale aveva sostenuto che avrebbe fatto fatica ad avere le necessarie risorse per completare la stagione.

La RB18 più leggera dovrebbe permettere ai tecnici di portare sulla bilancia una monoposto che ha l’ambizione di arrivare a 798 chili del peso minimo regolamentare, avendo iniziato il campionato 2022 con un sovrappeso che superava la doppia cifra.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, ispeziona la vettura di Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, in parco chiuso dopo le qualifiche Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Stando alle indiscrezioni l’investimento fatto verrebbe utile anche in funzione della stagione 2023: Red Bull potrebbe iniziare la prossima annata con una soluzione evoluta di quella che si vedrà a Singapore.

La notizia che Verstappen ha fatto il tempone a Spa-Francorchamps se beneficiare di un telaio più leggero ha fatto venire il mal di testa agli avversari più agguerriti, segno che a Milton Keynes hanno ancora molto potenziale da tirare fuori dalla RB18…