F1: Stroll non sta bene, Racing Point chiama Hulkenberg

Colpo di scena in casa Racing Point. Il team inglese, infatti, è sceso in pista in occasione delle FP3 solamente con Sergio Perez mentre Lance Stroll non ha girato.

Il pilota canadese ha comunicato alla scuderia di non sentirsi al 100% già da questa mattina e per precauzione ha preferito non calarsi nell’abitacolo della sua monoposto. Il team ha già dichiarato che valuterà le condizioni di Lance dopo la terza sessione di libere per capire se sarà in grado di prendere parte alle qualifiche.

Qualora Stroll non riuscisse a rimettersi in sesto per il turno pomeridiano è già pronto il sostituto. La Racing Point, infatti, ha chiamato al volo Nico Hulkemberg ed il pilota tedesco dovrebbe arrivare in circuito alle 13.

Nico si dovrà sottoporre ad un test rapido e qualora il risultato sia la negatività al COVID-19 avrà la possibilità di entrare nel paddock e poter disputare il secondo Gran Premio stagionale (considerando la mancata partenza a Silverstone) sempre al volante della Racing Point.