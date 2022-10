F1 | Singapore, Libere 1: Hamilton sorprende Verstappen e Leclerc

Carica lettore audio

Il talento non si è appannato, nonostante l'età: Lewis Hamilton ha piazzato una zampata delle sue alla fine della prima sessione di prove libere del GP di Singapore. Il sette volte campione del mondo ha firmato un tempo di 1'43"033 ottenuto con la Mercedes W13 dotata di gomme soft. L'inglese non ha brillato per tutto il turno e, dopo aver lavorato sull'assetto per limitare i forti saltellamenti dovuti ai dossi di Marina Bay, ha dato un segno, precedendo di soli 84 millesimi la Red Bull di Max Verstappen che ha leggermente alzato il piede perché aveva trovato una bandiera gialla.

Lewis si è tolto il gusto di rifilare un secondo al compagno di squadra George Russell: il più giovane compagno di squadra ha accusato un problema tecnico dopo aver siglato il suo tempo che lo colloca in quinta posizione.

La Mercedes è una minaccia a Singapore? In Red Bull, alle prese con altri problemi dopo le accuse durissime che si sono scatenate sul presunto mancato rispetto del budget cap, non sembrano troppo preoccupati perché il pilota olandese ha sempre avuto il controllo del turno, prima di passare alle gomme medie per fare nel finale un long run corto.

Verstappen si è lamentato di una macchina nervosa e ha alzato la vettura per evitare i troppi saltellamenti: la Red Bull, dunque, si è dimostrata subito competitiva anche su un tracciato cittadino che sulla carta non doveva adattarsi alle carattertiche della RB18. Non è così: la macchina di Adrian Newey può vincere ovunque.

C'era molta attesa per la Ferrari che ha pagato quattro decimi alla freccia d'argento: Charles Leclerc ha perso i primi venti minuti a causa di un problema ai freni anteriori che hanno richiesto uno spurgo. Il monegasco si è dedicato a capire le gomme hard prima di passare alle morbide con le quali ha ottenuto la terza piazza in 1'43"435. La rossa non ha portato alcuna novità a Marina Bay dove la squadra di Maranello conta di tornare alla vittoria.

Carlos Sainz è soltanto sesto: lo spagnolo ha dimostrato un buon passo con le gomme a mescola dura, mentre non ha potuto sfruttare le soft. Il madrileno quando ha montato le gomme nuove ha dovuto fare i conti con la bandiera rossa causata da Lance Stroll che è andato a muro con l'Aston Martin, urtando le barriere con la posteriore sinistra alla curva 5.

Il canadese ha dovuto parcheggiare la "verdona" e Sainz è stato costretto ad abortire il giro. Quando ci ha riprovato non ha evitato una sbavatura con una F1-75 particolarmente ballerina. Avrà ancora da lavorare per trovare un buon equilibrio.

Sergio Perez è quarto con la seconda Red Bull: il messicano lascia otto decimi al suo capitano, confermando l'andamento degli ultimi GP che lo vedono in difficoltà. Di George Russell abbiamo detto, l'inglese è stato autore anche di un dritto con la W13, proprio come Verstappen nel corso del long run.

Esteban Ocon ha portato l'Alpine dietro ai top team: il francese dispone di una A522 aggiornata con un nuovo fondo che alimenta molto aspettative nella squadra di Enstone. Fernando Alonso con una vettura analoga è decimo preceduto da Lance Stroll, comunque ottavo a 2"1: il canadese il suo tempo l'ha centrato con le gomme medie, visto che le rosse non le ha potute montare.

Pierre Gasly è nono con l'AlphaTauri aggiornata con il muovo mesetto e l'ala riista. Sebastian Vettel è 11esimo con la seconda AMR22 davanti a Daniel Ricciardo con la McLaren in versione standard, mentre Lando Norris è solo 19esimo con la MCL36 aggiornata nelle pance e nel fondo. Lando ha accusato una perdita di potenza e si è limitato di raccogliere informazioni utili con il flo viz spennellata su una fiancata.

Valtteri Bottas con l'Alfa Romeo è 13esimo davanti a Kevin Magnussen con la Haas e Yuki Tsunoda, appena rinnocato dall'AlphaTauri.

Positivo il rientro di Alex Albon con la Williams dopo l'operazione chirurgica che lo ha costretto a saltare Monza: l'anglo thailandese è 16esimo e ha coperto 20 giri senza particolari problemi, lasciando Nicholas Latifi in fondo alla lista dei tempi.

Mick Schumacher è 17esimo con la Haas: il tedesco un po' demotivato è stato preceduto a Guanyu Zhou che ha avuto la conferma dal team di Hinwil dopo l'ottimo lavoro svolto.