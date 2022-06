F1 | Russell: "La regia si è persa il mio sorpasso su Norris"

Carica lettore audio

Anche a Monaco l’unico sorriso in casa Mercedes è arrivato da George Russell. Il pilota inglese anche sul tracciato del Principato è riuscito a chiudere davanti al ben più ingombrante compagno di squadra Lewis Hamilton ed è riuscito a migliorare la propria posizione di partenza tagliando il traguardo in quinta posizione.

Russell, nonostante una Mercedes notevolmente deludente a Monte Carlo, è stato in grado di adattarsi ad una vettura che continua a manifestare evidenti lacune progettuali. George, inoltre, è l’unico pilota in questa stagione ad aver concluso tutte le gare sin qui disputate in top 5.

Un record che evidenzia l’ottimo percorso compiuto dall’inglese nel suo anno di debutto con il team di Brackley.

Per Russell, però, l’unica delusione di giornata è arrivata non dalla pista, bensì dalla regia internazionale che tanto per cambiare si è persa il suo splendido sorpasso su Norris.

“Credo sia stata una gara positiva. In alcuni momenti con le dure eravamo i più veloci in pista. È stato un peccato che il mio sorpasso su Lando non sia stato mostrato in tv. Lui è uscito dai box proprio mentre io sopraggiungevo io in accelerazione e sono riuscivo a superarlo sul bagnato. Poi ho gestito la situazione fino alla fine, ma non è stato facile”.

Molti piloti, tra i quali Pierre Gasly, a fine gara hanno espresso il proprio disappunto per il ritardo nella partenza della gara. Il francese dell’AlphaTauri ha ammesso che anche col bagnato si sarebbe potuto prendere il via alle 15 e mostrare al pubblico le abilità dei piloti in condizioni difficili come quelle viste ieri.

Russell è stato meno severo con la direzione gara capendo come la decisione sia stata presa per ragioni di sicurezza.

“Inizialmente è stato frustrante, ma quando ho visto quanto forte stava piovendo ho pensato che fosse stata presa la decisione giusta. Per il direttore di gara è sempre una posizione difficile. Io volevo iniziare con le intermedie. Credo che avremmo potuto percorrere 20 giri per poi fermarci quando la pioggia è caduta molto forte invece di rimandare in continuazione. Ma col senno di poi è facile dirlo”.

George Russell, Mercedes W13, Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

In un weekend che ancora una volta ha visto Lewis Hamilton soffrire al volante della W13, Russell ha analizzato quali sono stati i punti deboli dell’ultima creazione della Mercedes su un tracciato atipico come quello di Monaco.

“Dobbiamo trovare un po' più di deportanza. Non siamo stati molto competitivi nelle curve a bassa velocità. Se guardiamo quanto accaduto a Barcellona siamo stati tra i più rapidi nelle curve veloci ed in rettilineo, l’esatto contrario di quanto offre Monaco. Dobbiamo trovare più ritmo in qualifica perché non possiamo permetterci che una Alpine o una McLaren ci stiano davanti”.