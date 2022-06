Video F1 | Report Live: Ferrari, piove sul bagnato nella Monaco di Perez In questo nuovo video di Motorsport.com, commentiamo insieme a voi il Gran Premio di Monaco, settimo appuntamento del mondiale di F1. Sergio Perez aggiunge il suo nome all'albo d'oro della corsa nel Principato, in una domenica in cui Ferrari spreca la grande occasione per colpa di un po' di confusione...