F1 | Ricciardo: "Vedrete un GP d'Australia differente"

Dopo una pausa forzata di due anni, causa pandemia da coronavirus, il GP d’Australia torna in calendario quest’anno su un tracciato di Melbourne rinnovato. Diverse curve, infatti, sono state riprofilate e rese più larghe ed i cambiamenti più importanti sono stati realizzati nella zone centrale del circuito.

Il percorso che va dalla nuova curva 6 fino alla curva 1 è adesso un complesso di curve veloci ed ampie realizzate con questo design per agevolare i sorpassi.

Nella giornata di mercoledì, in occasione della presentazione del nuovo design del casco creato in collaborazione con l'artista di Melbourne Reko Rennie - che sarà messo all'asta dopo la gara per aiutare a raccogliere fondi per la Croce Rossa australiana - Daniel Ricciardo si è detto ottimista sulla qualità dei lavori effettuati.

“Il circuito sembra davvero buono. Sono stato un po' coinvolto nei colloqui relativi alla ristrutturazione del tracciato qualche anno fa quando hanno avuto la prima idea d cosa fare per cercare di rendere le corse un po' più emozionanti”.

"È sempre stato un circuito divertente, ma la domenica è stato sempre un po' difficile superare proprio a causa del layout e della sua natura. Quindi, in realtà, l'idea era quella di provare ad ampliare la pista, rendere la corsa della domenica un po' più eccitante e avere qualche sorpasso in più. Adesso è molto più fluido".

Il pilota australiano si è poi detto fiducioso che il nuovo layout della pista sarebbe possa aiutare anche una McLaren al momento in crisi soprattutto nelle curve a bassa velocità.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"In Bahrain, la prima gara dell'anno, abbiamo sicuramente fatto fatica. Quella era una pista tecnica ed abbastanza tortuosa. Poi siamo andati in Arabia Saudita, un tracciato molto più scorrevole e molto più simile alla nuova Melbourne. A Jeddah abbiamo avuto un passo migliore e spero che la stessa cosa potrà ripetersi anche qui. Ad ogni modo credo che domenica vedrete una GP d’Australia completamente diverso”.

Ricciardo si è poi lanciato in una previsione per questo fine settimana e spera di poter concludere la gara in top ten ed ottenere così i primi punti stagionali.

“Al momento non ho segnato ancora nessun punto. Entrare in top ten sarebbe una buona base di partenza ed anche l’obiettivo minimo, ma realisticamente l’unica cosa che potrebbe rendere tutti felici è un podio. Mi piacerebbe riuscirci, ma siamo ancora lontani da questo obiettivo”.

L’australiano ha poi parlato di quanto abbia sofferto l’assenza del GP di Melbourne negli ultimi due anni.

“Soltanto quando lo hai vissuto ti rendi conto di quanto ti manca. Questa è la vera sensazione. Due anni fa sono andato a letto il giovedì sera pronto per svegliarmi e scendere in pista, ma proprio nel bel mezzo della notte ho sentito che probabilmente l’intero weekend sarebbe stato annullato. È stato straziante”.

“Ovviamente da un punto di vista del pilota è un ragionamento egoistico, ma penso anche a tutti i tifosi che hanno dovuto affrontare lunghe trasferte per raggiungere Melbourne dalle zone remote dell’Australia. È stata dura per tutti e sono davvero felice di essere tornato qui”.