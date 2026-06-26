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F1 | Red Bull Ring, Libere 1: Antonelli precede Russell e Piastri. La Ferrari si nasconde

Il bolognese con la Mercedes detta il passo nella prima sessione di prove libere del GP d'Austria di appena 40 millesimi sul compagno di squadra. Terzo è Piastri a un decimo seguito da Verstappen con la Red Bull rivista. Hamilton è solo sesto, ma la rossa ha usato mappature sgonfie nel giorno del debutto del motore con l'ADUO.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Modificato:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Kimi Antonelli davanti a tutti. Due Mercedes dettano il passo nella prima sessione di prove libere del GP d’Austria, mentre le Ferrari si nascondono. Il bolognese con la W17 arriva a 1’07”796 nel giro secco con le soft, precedendo il compagno di squadra George Russell di soli 40 millesimi.  

La Mercedes ha scelto di anticipare la simulazione di qualifica, per poi concentrarsi nella seconda parte del turno in un long run con le medie. La monoposto di Brackley ha girato con un diffusore privo delle seghettature che tante polemiche hanno scatenato, tanto da sancire il divieto da parte delle FIA. Il passo dell’inglese è sembrato leggermente migliore del bolognese alle prese con piccoli problemi di freni. 

Dietro alle frecce nero e argento è spuntato Oscar Piastri con la McLaren: l’australiano è terzo a 117 millesimi, mentre Lando Norris con l’altra MCL40 ha potuto scendere in pista solo negli ultimi 12 minuti a causa di un problema idraulico che lo ha costretto a lungo nei box: non deve sorprendere, quindi, vedere il campione del mondo solo al settimo posto con un distacco di un secondo. 

Max Verstappen è quarto a 281 millesimi da Antonelli con la Red Bull che ha portato una RB22 molto evoluta che ha tradito la propria linea di sviluppo aerodinamica, preferendo andare nella linea tenuta dalla Mercedes. Per ben due volte l’olandese è stato riportato nel garage in uscita dai box, mentre Isack Hadjar, proprio come Norris, ha accusato un guaio all’impianto idraulico della RB22 ed è riuscito a sfruttare meno di mezz’ora in pista concludendo 12esimo. Difficile valutare la Red Bull che ha sfruttato due treni di gomme soft. 

E la Ferrari? Si è nascosta. La SF-26 ha montato su entrambe le rosse il motore con le modifiche concesse dall’ADUO. La sensazione è che la nuova unità non sia stata affetto spremuta, mentre Lewis Hamilton e Dino Beganovic (al posto di Charles Leclerc) si sono dedicati ad effettuare una serie di test non solo aerodinamici. Gli oltre sette decimi rimediati dal vincitore di Barcellona, quindi, non dicono molto: la squadra di Maranello ha voluto sperimentare alcune soluzioni che non verranno utilizzate nel weekend, cercando una correlazione dei dati. 

Positivo Arvid Lindblad con la Racing Bulls, mentre sull’altra vettura di Faenza c’era il collaudatore Iwasa. Anche sulla VCARB02 è stato modificato l’estrattore che è stato messo sotto la lente della FIA per soluzioni simili a quelle Mercedes. 

Lindblad ha chiuso sesto mettendosi dietro Lando Norris e un convincente Franco Colapinto con l’Alpine molto aggiornata nell’anteriore. Dino Beganovic, nono, è stato il migliore dei piloti rookie, mentre Ollie Bearman ha chiuso la top 10 con la Haas. 

Il giapponese della Toyota ha completato il lavoro sulla VF-26 al 19esimo posto, mettendosi alle spalle le Aston Martin di Crawford, 20esimo e Fernando Alonso, ultimo. Sergio Perez è rimasto nella morsa delle due verdone con la Cadillac: il messicano ha causato la bandiera rossa a pochi minuti dalla bandiera a scacchi per un problema alla MAC-26 che si è ammutolita prima di curva 1. 

Valtteri Bottas sembra essersi dato una sveglia con l’altra vettura americana: il finlandese sembra gradire le novità che sono state portate e si è messo ad un inatteso 13esimo posto davanti a Pierre Gasly. Positivo anche il debutto dell'Audi evoluta, 11esima con Nico Hulkenberg e 17esima con il baby Aron.

Non impressiona la Williams con Alexander Albon 16esino, con il giovane Browning che è 18esimo con la FW47 di Carlos Sainz. 

FP1

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Telaio Motore Giri Tempo Distacco Gomme km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 29

1'07.796

   S 229.712
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 30

+0.040

1'07.836

 0.040 S 229.577
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 26

+0.117

1'07.913

 0.077 S 229.316
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 17

+0.281

1'08.077

 0.164 S 228.764
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 25

+0.665

1'08.461

 0.384 S 227.481
6 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 18

+0.930

1'08.726

 0.265 S 226.604
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 9

+1.077

1'08.873

 0.147 M 226.120
8 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 27

+1.166

1'08.962

 0.089 S 225.828
9
D. Beganovic Ferrari
 38 Ferrari Ferrari 26

+1.258

1'09.054

 0.092 S 225.527
10 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 26

+1.275

1'09.071

 0.017 S 225.472
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 30

+1.369

1'09.165

 0.094 S 225.165
12 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 11

+1.685

1'09.481

 0.316 S 224.141
13 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 21

+1.725

1'09.521

 0.040 S 224.012
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 28

+1.750

1'09.546

 0.025 S 223.932
15 Japan A. Iwasa Racing Bulls 90 RB Red Bull 19

+1.841

1'09.637

 0.091 S 223.639
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 31

+1.848

1'09.644

 0.007 S 223.617
17
P. Aron Audi
 97 Audi Audi 20

+1.850

1'09.646

 0.002 S 223.610
18
L. Browning Williams
 46 Williams Mercedes 29

+2.183

1'09.979

 0.333 S 222.546
19 Japan R. Hirakawa Haas F1 Team 50 Haas Ferrari 23

+2.697

1'10.493

 0.514 S 220.924
20 United States J. Crawford Aston Martin Racing 34 Aston Martin Honda 22

+3.406

1'11.202

 0.709 S 218.724
21 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 14

+3.487

1'11.283

 0.081 H 218.475
22 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 21

+3.537

1'11.333

 0.050 S 218.322
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